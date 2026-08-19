Czy pomnik Maryi w Konotopiu jest najwyższą budowlą sakralną w Polsce?

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Polska doczekała się kolejnego sakralnego giganta. Nowo poświęcony pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu (woj. kujawsko-pomorskie) jest najwyższą figurą maryjną w Europie oraz najwyższym tego typu pomnikiem w Polsce. Nie jest to jednak najwyższa budowla sakralna w naszym kraju.

Pomnik Maryi we wsi Konotopie koło Lipna stanął na polu, przy drodze krajowej nr 10 Szczecin - Warszawa. Monument został zaprojektowany przez rzeźbiarza Adama Jakuba Matejkowskiego.

Cokół pomnika otacza osiem filarów, które tworzą charakterystyczną koronę. Na wysokości 15,3 metra znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę okolicy.

Na taras prowadzą schody oraz winda, co sprawia, że miejsce jest dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sprawności. Figura Matki Bożej Miłosiernej rozpoczyna się właśnie na poziomie tarasu. Wykonana została z żelbetu.

Postawa Matki Bożej Miłosiernej z otwartymi dłońmi skierowanymi ku obserwatorom ma według twórców symbolizować „miłosierdzie oraz zaproszenie do duchowego spotkania”.

Jaki jest najwyższy obiekt sakralny w Polsce?

Monument ma 55,6 metra. Przewyższa m.in. statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro w Brazylii (38 m), a także figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie (36 m, a wraz z kopcem 52,5 m).

Pomnik Maryi w Konotopiu nie jest jednak najwyższą budowlą sakralną w naszym kraju - tę kategorię wygrywa Bazylika w Licheniu. Jej wieża mierzy aż 141,5 metra, co czyni ją najwyższym obiektem sakralnym w Polsce.

Wyższa jest również Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie (wieża wznosi się na wysokość 110,18 metr), Bazylika jasnogórska w Częstochowie (wieża tego kultowego sanktuarium ma 106,30 metra).

Jego ogrom onieśmiela, a symbolika robi wrażenie. Największy kościół w Polsce świętuje ważną rocznicę Jej budowa trwała 10 lat i w całości została sfinansowana z datków wiernych. Wrażenie robią nie tylko jej rozmiary, ale też bogata symbolika i architektoniczny przepych. Dziś przypada 22. rocznica poświęcenia bazyliki w Licheniu.

Oto najwyższe sakralne obiekty na świecie

Z kolei na światowej mapie sakralnych, architektonicznych rekordów zaszły ostatnio spore zmiany. Po zamontowaniu dolnego elementu krzyża na wieży Jezusa Chrystusa, słynna Sagrada Família osiągnęła imponującą wysokość 162,91 metra. To właśnie ta monumentalna świątynia stała się obecnie najwyższą wieżą kościelną na świecie, detronizując dotychczasową rekordzistkę – katedrę w Ulm w Niemczech, która mierzy 161,53 metra.

Choć europejskie świątynie od lat walczą o miano najwyższych, nie tylko Stary Kontynent może pochwalić się imponującymi osiągnięciami. W stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamusukro, od 1990 roku stoi Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju. Jej wysokość – 158 metrów – czyni ją wyższą nawet od Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Co ciekawe, monumentalny obiekt przyciąga przede wszystkim turystów, a nie pielgrzymów.

Jeden z najbogatszych Polaków. Kim jest fundator pomnika Roman Karkosik?

Monument został ufundowany przez jednego z najbogatszych Polaków - Romana Karkosika i jego żonę Grażynę. To ich wyraz wdzięczności za - jak mówi małżeństwo - cudowne uzdrowienie biznesmena po ciężkim udarze i operacji.

Roman Karkosik (C) i Grażyna Karkosik (C) podczas uroczystości poświęcenia Monumentu Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie (fot. PAP/Agnieszka Bielecka)

Roman Karkosik zaczynał skromnie – od prowadzenia baru i produkcji napojów, by w 1989 roku wkroczyć w zupełnie nową branżę: handel złomem i metalami. Kluczowa okazała się dla niego inwestycja w Boryszew – dziś jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm przemysłowych w Polsce, która działa m.in. w branży motoryzacyjnej i metalowej.

Majątek Karkosika jest szacowany na około 1,96 miliarda złotych. W zestawieniach najbogatszych Polaków, takich jak ranking tygodnika „Wprost”, zajmuje 44. miejsce.