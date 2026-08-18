Nie tylko Konotopie. To najwyższe obiekty sakralne na świecie

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Wielkie wieże, monumentalne posągi i świątynie sięgające nieba – świat od lat rywalizuje o miano najwyższego religijnego obiektu. Polska stara się nie ustępować na tym polu - ostatnio w Konotopiu poświęcono 55-metrową figurę Matki Boskiej Bolesnej. Mierzy ona więcej niż słynny Chrystus Król w Świebodzinie, który do tej pory był polskim rekordzistą.

Wyścig o najwyższe wieże i pomniki religijne trwa już od ponad 100 lat. Każdy kolejny rekord to nie tylko powód do dumy, ale też magnes przyciągający wiernych i turystów z całego świata.

Sagrada Família – nowy lider wśród kościelnych wież

Na światowej liście liderów zaszły ostatnio spore zmiany. Po zamontowaniu dolnego elementu krzyża na wieży Jezusa Chrystusa barcelońska Sagrada Família osiągnęła wysokość 162,91 metra. To obecnie najwyższa wieża kościelna na świecie, która zdetronizowała dotychczasową rekordzistkę – katedrę w Ulm w Niemczech (161,53 m).

Sagrada Família (LLUIS GENE/AFP/East News)

Afrykański gigant – Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju

Nie tylko Europa walczy o rekordy. W Jamusukro, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, od 1990 roku stoi Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju. Mierzy 158 metrów i przewyższa nawet... Bazylikę św. Piotra w Rzymie. Choć obiekt budzi podziw, to częściej odwiedzają go turyści niż pielgrzymi.

Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju (fot. Shutterstock)

Posągi Chrystusa – Polska wyprzedza Rio!

W kategorii monumentalnych posągów Chrystusa Polska również ma się czym pochwalić. Chrystus Król w Świebodzinie (52,5 m) wyprzedza słynnego Chrystusa Odkupiciela z Rio de Janeiro, który mierzy „zaledwie” 38 metrów.

Chrystus Król w Świebodzinie (fot. Wojciech Olkusnik/East News)

Jednak światowy rekord należy do Indonezji – w prowincji Sumatra Północna stoi 61-metrowy posąg Jezusa. Monument góruje nad regionem turystycznym Samosir, na wzgórzu Sibeabea nad jeziorem Toba. Został oficjalnie odsłonięty 19 września 2024 roku.

Najwyższy na świecie posąg Jezusa Chrystusa (fot. Shutterstock)

Najwyższe figury Matki Boskiej – Filipiny na czele

W Brazylii, w mieście Crato, w 2025 roku odsłonięto 54-metrowy monument Matki Boskiej, jednak to Filipiny dzierżą palmę pierwszeństwa. „Matka Całej Azji” – zwana także „Wieżą Pokoju” – w pobliżu Batangas mierzy aż 98 metrów i od 2021 roku jest najwyższą figurą Matki Bożej na świecie.

„Matka Całej Azji” w pobliżu Batangas (fot. Shutterstock)

Polska w światowej czołówce

Należy jednak podkreślić, że wspomniany filipiński pomnik to wielofunkcyjna budowla, która mieści w sobie sanktuarium, kaplice i sale konferencyjne. To oznacza, że to polska owa figura Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu jest najwyższą klasyczną rzeźbą Matki Boskiej w Europie.

Monument zaprojektował rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski, a całość wykonano z białego żelbetu.

Cokół pomnika otacza osiem filarów tworzących symboliczną koronę. Na wysokości 15,3 metra powstał taras widokowy, na który można dostać się schodami lub windą.