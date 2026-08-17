Poświęcono najwyższy w Europie pomnik Maryi. Wałęsa na uroczystości

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W weekend w miejscowości Konotopie (woj. kujawsko-pomorskie) poświęcono pomnik Matki Bożej Miłosiernej. Monument ma ponad 55 metrów. To nie tylko nowy symbol regionu, ale i rekordzista – przewyższa słynną statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Na uroczystości pojawił się były prezydent Lech Wałęsa.

Monumentalna inwestycja

Pomnik stanął na polu przy drodze krajowej nr 10, tuż obok Lipna. Inicjatorami i fundatorami tego przedsięwzięcia są Grażyna i Roman Karkosikowie. Jak podkreślają, to ich osobisty wyraz wdzięczności za powrót do zdrowia i życia.

Monument zaprojektował rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski, a całość wykonano z białego żelbetu.

Cokół pomnika otacza osiem filarów tworzących symboliczną koronę. Na wysokości 15,3 metra powstał taras widokowy, na który można dostać się schodami lub windą.

Sama figura Matki Bożej rozpoczyna się właśnie od poziomu tarasu, a jej postawa z otwartymi dłońmi skierowanymi ku obserwatorom ma symbolizować miłosierdzie i zaproszenie do duchowego spotkania.

Monument zaprojektował rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski (fot. Adam Burakowski)

Helikoptery, płatki róż i Lech Wałęsa

Data poświęcenia nie była przypadkowa – 15 sierpnia to w Kościele katolickim uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ceremonii przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, a wśród gości znalazł się m.in. były prezydent Lech Wałęsa.

Po mszy świętej i modlitwie różańcowej, nad pomnikiem pojawiły się dwa śmigłowce, które wykonały kilka okrążeń, zrzucając z pokładów płatki czerwonych róż. Całość zwieńczył występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

W homilii biskup Wętkowski podkreślił, że „Maryja w tym wizerunku przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić do wzniesienia wzroku ku górze do Boga i do nieba”. Dodał także, że „świat stanie się piękniejszy dzięki promieniowaniu miłosierdzia”.

Uroczystość poświęcenia Monumentu Matki Bożej Miłosiernej w miejscowości Konotopie (źródło: Agnieszka Bielecka)

Nowy symbol regionu i rekord wysokości

Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu to nie tylko duchowy symbol, ale i nowa atrakcja turystyczna regionu. Przewyższa on nie tylko słynną figurę Chrystusa z Rio de Janeiro (38 m), ale także Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie (36 m, z kopcem 52,5 m).