„Donald Tusk od dwóch lat deklaruje chęć pomocy, współpracy, dialogu” – mówi Jarosław Wałęsa o powrocie byłego premiera do polskiej polityki i dodaje: „Słowa, słowa, słowa”. „Teraz sam Donald Tusk musiałby powiedzieć, co tak naprawdę chciałby robić” – stwierdza poseł Platformy Obywatelskiej i po więcej informacji odsyła do swojego szefa Borysa Budki, który klika dni temu spotkał się w Sopocie z Tuskiem.

