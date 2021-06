"Donald Tusk musi zadecydować, czy wróci - jeżeli chce wrócić, to musi wrócić na 100 procent" - tak o ewentualnym powrocie byłego premiera do szefowania PO mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Aleksander Kwaśniewski. "Przestrzegam, że żadne wchodzenie na ćwierć gwizdka, pół gwizdka jako patron nie ma sensu - brakuje tego realnego wpływu" podpowiadał były prezydent. "Na ile Donald Tusk chce zamienić styl działania, który miał przez ostatnie lata na uporczywą walkę partyjną i wewnątrzpartyjną - to jest jego decyzja, bardzo trudna jak sądzę dla niego, bo to jest zupełnie inny świat" zauważył gość Roberta Mazurka.

REKLAMA