"Medialne informacje dot. rozszerzenia ograniczenia handlu są nieprawdziwe" - napisała na Twitterze Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. "Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na sobotę" - zapewniła.

Czy będzie ograniczenie handlu w soboty? Elżbieta Rafalska odpowiada / pixabay.com /

"Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty" - napisała na Twitterze minister Elżbieta Rafalska. "To kłamstwo, rozsiewane by wywołać niepokój" - oceniła.



"Rzeczpospolita" napisała, że "Solidarność" domaga się od rządu wydłużenia zakazu handlu w niedzielę. "Propozycja ta najprawdopodobniej zyska poparcie rządu" - oceniła gazeta.



Jak donosi "RZ", Solidarność" chce, żeby zakaz handlu obowiązywał od godziny 22 w soboty do piątej rano w poniedziałki.





Niedziele handlowe: Kiedy zrobimy zakupy?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska / Hanna Bardo / PAP







Handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. W tym miesiącu wszystkie sklepy mogą być otwarte jeszcze w niedzielę 28 października, a w listopadzie - 4 i 25.



W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę - 9 grudnia. W pozostałe będzie można zrobić zakupy.



Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone. Handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią.





Co grozi za złamanie zakazu handlu w niedziele?



Ustawowy zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje m.in. w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, placówkach pocztowych.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.



(mn)