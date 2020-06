"Podkreślam po raz kolejny za Konstytucją RP: Wszyscy bez wyjątku są równi wobec prawa i w godności" - napisał na Twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. W ten sposób odniósł się do medialnej i internetowej burzy dot. jego wypowiedzi na temat osób LGBT. "Przypisuje mi się intencje, których nigdy nie miałem" - stwierdził sztabowiec Andrzeja Dudy. W żaden sposób nie przeprosił za swoje wcześniejsze słowa i nie wycofał się z nich.

Przemysław Czarnek i Lech Sprawka / Wojtek Jargiło / PAP

Czarnek odniósł się do swojej kontrowersyjnej wypowiedzi w serii wpisów na Twitterze. Jak zaznaczył, robi to "w odpowiedzi na nagonkę i manipulowanie".





"Podkreślam po raz kolejny za Konstytucją RP: Wszyscy bez wyjątku są równi wobec prawa i w godności" - napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości. "Nie zmienia to faktu, że nie może być najmniejszej zgody i akceptacji dla zachowań demoralizujących, deprawujących na ulicach miast, takich jak na prezentowanym zdjęciu z LA, do którego odnosiłem moją wczorajszą wypowiedź" - dodał.





"Odcinam się od wszystkich manipulacji dotyczących mojej wypowiedzi i żądam zaprzestania jej zniekształcenia i wyrywania z kontekstu. Jest mi przykro, że w ten sposób celowo przypisuje mi się intencje, których nigdy nie miałem" - oświadczył Czarnek.





Poseł odniósł się też do wpisu lidera Platformy Obywatelskiej Borysa Budki, który zażądał wyrzucenia Czarnka z PiS i złożenia przez niego mandatu.

"Brak rekacji stanowić będzie przyzwolenie na haniebne zachowania i współodpowiedzialność całego obozu Zjednoczonej Prawicy za brunatny język nienawiści" - przekonywał Budka.



"Znieważanie Prezydenta i innych to język demokracji wg @bbudka. A mój brak zgody na demoralizację na ulicach to język brunatny" - ocenił Czarnek. "Każdy jest równy wobec prawa i w godności. Ale nikt nie może demoralizować innych na ulicach. Nikt też nie ma prawa zniekształcać moich wypowiedzi" - dodał.



Czarnek: Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka



W sobotę wieczorem w programie "Studio Polska" w TVP Info w dyskusji o LGBT wziął udział poseł PiS i członek sztabu Andrzeja Dudy Przemysław Czarnek.

Ideologia LGBT to co innego niż homoseksualiści, biseksualiści, transwestyci czy inni tam jeszcze queer, czyli dziwacy. To są ludzie. Pogubieni oczywiście w swojej seksualności i życiu, jednocześnie chorzy z nienawiści do ludzi heteroseksualnych, do tradycji i chrześcijaństwa, ale to jest inna rzecz. Ale ludzie, nikt im człowieczeństwa nie odmawia - mówił Czarnek.

Poseł pokazał zdjęcie - jak sam opisuje - "człowieka z obnażonymi genitaliami i gołym biustem pijącego drinka w centrum miasta na ulicy".

Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości - mówił. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją - podkreślił poseł PiS.