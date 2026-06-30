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Od dziś uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do popularnej aplikacji mObywatel. Co ważne, te dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki. „Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu” – zachwalał nowe rozwiązanie Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

W mObywatelu pojawią się trzy rodzaje dyplomów: ukończenia studiów (I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich), doktorski i habilitacyjny.

Żeby dodać cyfrowy dyplom w mObywatelu, trzeba mieć mDowód.

Dyplom pokażesz na telefonie i pobierzesz jako PDF

Resort cyfryzacji podkreślił w komunikacie, że cyfrowy dyplom to nie skan papierowej wersji, ale pełnoprawny dokument, zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną. Dzięki niemu absolwenci będą mogli sięgając po telefon potwierdzić swoje wykształcenie. Uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne oraz bezpieczne narzędzia do wydawania i weryfikacji dokumentów.

Dyplom ukończenia studiów będzie można zobaczyć w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomy.nauka.gov.pl. Jeśli będzie taka potrzeba, dyplom, suplement oraz ich odpisy można będzie pobrać w formacie PDF.

Kto nie dostanie cyfrowego dyplomu?

Ministerstwo zastrzegło, że cyfrowe dyplomy nie będą wydawane wstecznie. To oznacza, że absolwenci studiów z lat wcześniejszych nie skorzystają z mDyplomów w aplikacji.

Wdrożenie cyfrowych dyplomów rozpoczęło się dzisiaj. Do końca roku uczelnie będą mogły wydawać je dobrowolnie. Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie nowe dyplomy będą wydawane w wersji cyfrowej.

„Bezpieczny, trwały i łatwy dostęp do dokumentów”

Cyfryzację procesu wydawania dyplomów uczelni w Polsce uważam za jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat w obszarze szkolnictwa wyższego. Repozytorium Dyplomów Elektronicznych zapewni absolwentom i absolwentkom bezpieczny, trwały i łatwy dostęp do dokumentów potwierdzających ich wykształcenie - ocenił Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

To rozwiązanie wzmacnia także prestiż polskiego dyplomu na arenie międzynarodowej, ponieważ dokument wydany przez polską uczelnię będzie nowoczesny, bezpieczny i łatwy do wiarygodnej weryfikacji – zapewnił.