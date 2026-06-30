W mObywatelu pojawią się trzy rodzaje dyplomów: ukończenia studiów (I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich), doktorski i habilitacyjny.
Żeby dodać cyfrowy dyplom w mObywatelu, trzeba mieć mDowód.
Dyplom pokażesz na telefonie i pobierzesz jako PDF
Resort cyfryzacji podkreślił w komunikacie, że cyfrowy dyplom to nie skan papierowej wersji, ale pełnoprawny dokument, zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną. Dzięki niemu absolwenci będą mogli sięgając po telefon potwierdzić swoje wykształcenie. Uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne oraz bezpieczne narzędzia do wydawania i weryfikacji dokumentów.
Dyplom ukończenia studiów będzie można zobaczyć w aplikacji mObywatel oraz na stronie dyplomy.nauka.gov.pl. Jeśli będzie taka potrzeba, dyplom, suplement oraz ich odpisy można będzie pobrać w formacie PDF.
Kto nie dostanie cyfrowego dyplomu?
Ministerstwo zastrzegło, że cyfrowe dyplomy nie będą wydawane wstecznie. To oznacza, że absolwenci studiów z lat wcześniejszych nie skorzystają z mDyplomów w aplikacji.
Wdrożenie cyfrowych dyplomów rozpoczęło się dzisiaj. Do końca roku uczelnie będą mogły wydawać je dobrowolnie. Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie nowe dyplomy będą wydawane w wersji cyfrowej.
„Bezpieczny, trwały i łatwy dostęp do dokumentów”
Cyfryzację procesu wydawania dyplomów uczelni w Polsce uważam za jedno z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat w obszarze szkolnictwa wyższego. Repozytorium Dyplomów Elektronicznych zapewni absolwentom i absolwentkom bezpieczny, trwały i łatwy dostęp do dokumentów potwierdzających ich wykształcenie - ocenił Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
To rozwiązanie wzmacnia także prestiż polskiego dyplomu na arenie międzynarodowej, ponieważ dokument wydany przez polską uczelnię będzie nowoczesny, bezpieczny i łatwy do wiarygodnej weryfikacji – zapewnił.