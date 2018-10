Co czwarty z nas wchodzi na serwisy społecznościowe zaraz po przebudzeniu, a co dziesiąty prowadząc samochód. Co piąta osoba zagląda do telefonu w trakcie posiłku. Aż 12 proc. spośród nas przyznaje się do korzystania z telefonu w czasie spotkań ze znajomymi. To wnioski z najnowszego badania Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na temat syndromu FOMO (Fear of Missing Out). Chodzi o strach przed tym, że ominie nas ważna informacja.

