Rząd łagodzi planowaną podwyżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To już oficjalna informacja ujawniona przez MF. Resort przed planowanym dziś posiedzeniem rządu ujawnił szczegóły Polskiego Ładu. Wynika z nich, że bilans zmian podatkowych w programie wyniesie 16,5 mld zł, które - jak zaznaczono - zostaną w kieszeniach podatników.

Broszury promujące Polski Ład / Tytus Żmijewski / PAP

"To o 3 mld złotych więcej niż w projekcie przed konsultacjami" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jednoczenie wyliczył, że zmiany podatkowe zmniejszą wpływy NFZ o ponad 4,5 mld złotych. Ten ubytek trzeba będzie pokryć z budżetu.



Wiceminister ujawnił też proponowane przez rząd zmiany w naliczaniu estońskiego CIT.



W przypadku osób zatrudnionych na etatach - w stosunku do pierwotnego projektu Polskiego Ładu - nic się nie zmieni. Rząd proponuje, żeby każda osoba zarabiająca na etacie "na rękę" powyżej 7 tysięcy złotych płaciła wyższe podatki. Kto zarabia mniej zmian nie odczuje. Przy zarobkach najniższych, podatnik zyska - informuje nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.

Co z przedsiębiorcami? Rząd łagodzi planowaną podwyżkę dla firm rozliczających się liniowo. Nie będzie podwyżki składki zdrowotnej do 9 procent. Ma to być do 4,9 procent.

Osoby na samozatrudnieniu płacą dziś zazwyczaj 53 złote składki zdrowotnej, a w przypadku zarobków sięgających 3 tysiące złotych brutto zapłacą 270 złotych. Przy zarobkach wynoszących 10 tysięcy brutto podatnicy zapłacą 430 złotych.



Polski Ład w szczegółach

W zmienionych propozycjach podatkowych Polskiego Ładu przewidziano obniżenie składki zdrowotnej dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, ujednolicono też termin rozliczeń składek - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.



"Zmieni się wysokość składki dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, czyli dla tych które wybrały podatek liniowy 19 proc. albo ryczałt lub kartę podatkową. Ujednoliciliśmy też termin rozliczeń składek" - dodał.



"W stosunku do konsultowanych propozycji wysokość składki zdrowotnej od liniowców zmieni się znacznie: od przyszłego roku wynosić będzie 4,9 proc., czyli będzie praktycznie o połowę niższa od tej wysokości, która była konsultowana. Składka minimalna wynosić będzie 9 proc. od minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł" - poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski.



Jego zdaniem, zmieni się również wysokość składki zdrowotnej przy opodatkowaniu kartą podatkową. "W konsultowanym projekcie podstawą obliczenia było 9 proc. od wysokości średniego wynagrodzenia, teraz będzie to liczone od minimalnego wynagrodzenia" - zaznaczył.



Według Sarnowskiego część przedstawionych pierwotnie założeń pozostanie bez zmian. "Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli pracownicy, przedsiębiorcy, emeryci i renciści tak jak w projekcie skorzystają z podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu podatkowego. Składka zdrowotna u wszystkich tych osób będzie liczona od osiąganego przez nich dochodu i wynosić będzie 9 proc. bez możliwości odliczenia składki od podatku" - podkreślił.



MF proponuje w ramach Polskiego Ładu wprowadzenie minimalnego podatku dla wielkich firm w wysokości 0,4 proc. przychodów firmy i 10 proc wydatków pasywnych - zaznacza resort finansów.

Wiceminister Jan Sarnowski stwierdził, że nowy podatek wzoruje się na podatku od wielkich korporacji w USA. Obejmie spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1 proc. przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych.



Jak podkreślił Sarnowski, podatek obejmie tylko kilka proc. spółek w Polsce, nie będą mu podlegać firmy ponoszące realne wydatki inwestycyjne, będzie też od niego odliczany płacony w Polsce CIT.



Podkreślił, że nie zapłaci go branża finansowa, nowe biznesy w ciągu pierwszych trzech lat, nie obejmie spółek z prostą strukturą właścicielską i płacących estoński CIT.



Wiceminister dodał, że nie zapłacą go również spółki, które zarejestrowały odczuwalny spadek dochodów z powodu pandemii.

Zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu dotyczą głównie zasad rozliczania składki zdrowotnej dla ryczałtowców, dla korzystających z karty podatkowej i z podatku liniowego - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Jego zdaniem "nie ma zgody" na to, by pracownicy płacili składkę zdrowotną rzędu kilkuset zł miesięcznie, a prezesi wielkich korporacji - na poziomie kilkudziesięciu złotych. "Tutaj zdania nie zmieniamy" - zapewnił minister.



Oświadczył jednocześnie, że podatkowa część Polskiego Ładu to największy od 20 lat krok w kierunku wdrożenia w Polsce sprawiedliwego systemu podatkowego.