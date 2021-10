Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszystkie kwestionowane przez premiera zapisy unijnego traktatu są niezgodne z konstytucją. Tym samym sędziowie stwierdzili, że prawo krajowe jest nadrzędne względem prawa europejskiego.

TK ma wraca do sprawy wyższości prawa unijnego nad krajowym. / Radek Pietruszka / PAP

Trybunał Konstytucyjny już kilka razy zajmował się wnioskiem premiera, dotyczącym wyższości prawa polskiego nad prawem Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki skierował taki wniosek do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącym się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego.



Trybunał Konstytucyjny zablokował możliwość jakiejkolwiek ingerencji unijnych instytucji w polski porządek prawny. Szczególnie dotyczy to zasad powoływania sędziów oraz całego wymiaru sprawiedliwości. W praktyce więc - zgodnie z orzeczeniem - Polska nie musi się stosować do wyroków unijnego Trybunału, który nakazał między innymi likwidację Izby Dyscyplinarnej oraz podważył legalność wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Po 17 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej sędziowie doszli do wniosku, że fundament naszej obecności we wspólnocie jest niezgodny z polską konstytucją - wskazuje dziennikarz RMF Roch Kowalski.

Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji, przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. Polska nie może funkcjonować, jako państwo suwerenne i demokratyczne - uzasadniała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Wyrok zapadł niemal jednogłośnie, przy dwóch zdaniach odrębnych. Złożyli je Piotr Pszczólkowski i Jarosław Wyrembak.

Co dokładnie orzekł Trybunał Konstytucyjny?

Przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Według organu niezgodne z polską konstytucją są również:

przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm;

przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Wyrok, który na długo przesądzi o relacjach Polski z Unią

Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego czekała również Komisja Europejska. To ważne dla Brukseli rozstrzygniecie, gdyż jak mówią rozmówcy dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borgnion, w tej sprawie chodzi o najistotniejszą kwestię - sedno UE, czyli prymat unijnego prawa nad krajowym.

W Brukseli słychać głosy, że ważne jest: "co premier zrobi z wyrokiem". W niektórych krajach TK także orzekały o prymacie konstytucji nad prawem unijnym, ale wyroki TSUE były wykonywane. Chodzi więc o to, jak w praktyce polskie władze zamierzają stosować się do wyroku TK.

W Brukseli mówiło się, że to najistotniejszy dotychczas wyrok, który na długo przesądzi o relacjach Polski z Unią.