Co z ENA dla Romanowskiego i przesłuchaniem Tuska? Sąd podjął decyzję

RMF24

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości, podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pozostaje ścigany. Sąd pozostawił też bez rozpoznania wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska.

Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości złożył wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), argumentując, że jego klient przebywa poza granicami Unii Europejskiej. Sąd jednak nie podzielił tej opinii.

Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 27 sierpnia 2026 roku (...) nie uwzględnił wniosku obrońcy ściganego Marcina Romanowskiego o uchylenie ENA – przekazała rzeczniczka sądu, sędzia Anna Ptaszek.

W uzasadnieniu decyzji, które opublikowano na stronie sądu, sędzia Tomasz Grochowicz podkreślił, że „w ocenie sądu okręgowego nie ma żadnych wątpliwości, że wszelkie istotne elementy stanowiące podstawę wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania w dalszym ciągu pozostają aktualne”.

Pobyt poza UE i wniosek o przesłuchanie premiera

Obrońca Romanowskiego przekonywał, że jego klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej, co – jego zdaniem – powinno skutkować uchyleniem ENA. Wśród dowodów znalazły się m.in. informacje o przesyłce nadanej w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza, które znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów.

Dodatkowo do sądu wpłynął wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska,który publicznie mówił, że „służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły informacje, że poseł PiS znajduje się ‘na 99 proc.’ w Tyraspolu w Naddniestrzu”.

Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Warszawie zarządzeniem z 27 sierpnia br. w tej sprawie pozostawił bez dalszego biegu wnioski dowodowe obrońcy ściganego, w tym wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Prezesa Rady Ministrów – poinformowała sędzia Ptaszek.

List żelazny

Niezależnie od sprawy ENA, w sądzie toczy się inne postępowanie dotyczące wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie tzw. listu żelaznego. Dokument ten pozwoliłby podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy, pod warunkiem stawiania się na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Jednak Prokuratura Krajowa już wcześniej wyraziła negatywne stanowisko, wobec tego wniosku.

List żelazny z fałszywego adresu? Nowe fakty w sprawie Marcina Romanowskiego Prokuratura nie potwierdza, by Marcin Romanowski przebywał w Naddniestrzu, a śledztwo w sprawie jego miejsca pobytu nabiera coraz więcej wątpliwości. Najnowsze ustalenia "Rzeczpospolitej" rzucają nowe światło na sprawę byłego wiceministra…

Dotychczasowa postawa procesowa Marcina Romanowskiego nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego – mówił rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Prokuratura przypominała, że były wiceminister „kwestionował legalność działań organów”, opuścił Polskę i Węgry, by uniknąć zatrzymania, oraz „publicznie deklarował brak zamiaru powrotu do kraju w związku z toczącym się przeciwko niemu postępowaniem karnym”.

Termin posiedzenia sądu w sprawie listu żelaznego wyznaczono na 30 września o godzinie 13:30.

Zarzuty wobec byłego wiceministra

Marcin Romanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceminister sprawiedliwości, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów za publiczne pieniądze. Europejski Nakaz Aresztowania został wydany, ponieważ służby nie były w stanie ustalić miejsca pobytu Romanowskiego.

Sąd podkreślił, że „aktualne miejsce pobytu ściganego nie zostało w sposób kategoryczny ustalone i potwierdzone. Jednocześnie nie ma żadnego jednoznacznego i niezaprzeczalnego dowodu wskazującego na fakt opuszczenia terytorium Unii Europejskiej przez ściganego”.