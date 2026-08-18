Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego. "Na 99 proc.”

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Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do sprawy Marcina Romanowskiego - posła Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą przez organami ścigania. Szef Koalicji Obywatelskiej ocenił, powołując się na zagraniczne służby, że były wiceminister sprawiedliwości „na 99 proc.” znajduje się w Naddniestrzu - zbuntowanej mołdawskiej prowincji.

Ponieważ bardzo dużo pojawiło się różnych spekulacji i dezinformacji na temat pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu, mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na dziewięćdziesiąt dziewięć procent w Naddniestrzu, w Tyraspolu - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje - dodał ostro lider Koalicji Obywatelskiej.

Co ciekawe, Prokuratura Krajowa poinformowała dzisiaj, że „nie została dotychczas uprawdopodobniona okoliczność, że Marcin Romanowski faktycznie przebywa w deklarowanym przez siebie miejscu, tj. w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Samo oświadczenie podejrzanego w tym zakresie jest niewystarczające”.

Z uzyskanych wstępnych danych wynika, że podejrzany nie przekroczył granicy Republiki Mołdawii w ciągu ostatnich pięciu lat. Nie potwierdzono również, aby przekraczał granice państw sąsiadujących, tj. Rumunii i Ukrainy - wyjaśniał rzecznik PK Przemysław Nowak.

Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Naddniestrze to separatystyczny region Mołdawii, który od czasów konfliktu w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonuje jako państwo nieuznawane, głównie dzięki wsparciu Rosji.