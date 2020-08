Swiatłana Cichanouska - opozycyjna kandydatka w niedawnych wyborach prezydenckich na Białorusi - nagrała specjalne przesłanie z okazji 40-lecia "Solidarności". ""Solidarność" bardzo szybko stała się synonimem ludzkiej godności i walki z tyranią o wolność. Ten ruch do dzisiaj inspiruje ludzi, którzy walczą o swoje prawa na całym świecie. Inspiruje także nas - Białorusinów" - podkreśliła.

Swiatłana Cichanouska / Valdemar Doveiko / PAP

My Białorusini przezwyciężyliśmy strach i walczymy o szacunek wobec siebie i swoich praw. Setki tysiące ludzi wyszło na ulice na znak protestu, tysiące pracowników przedsiębiorstw rozpoczęło strajk - mówiła Swiatłana Cichanouska w nagraniu, które zostało odtworzone w czasie rocznicowych uroczystości w Gdańsku. Co do jednego mamy szczęście - mamy sąsiadów, którzy przeszli już tę drogę i których doświadczenie możemy wykorzystać - podkreśliła.

Cichanouska: Wierzę, że zwyciężymy gdansk.pl / Materiały prasowe

Cichanouska podkreśliła, że na czele przemian w Polsce - podobnie jak ma to miejsce dzisiaj na Białorusi - stanęli przed laty robotnicy. Solidarność bardzo szybko stała się synonimem ludzkiej godności i walki z tyranią o wolność. ten ruch do dzisiaj inspiruje ludzi, którzy walczą o swoje prawa na całym świecie - mówiła. Wierzę, że naród osiągnie swój cel, że zwyciężymy. pomoże nam wzór legendarnej "Solidarności", która zwyciężyła w Polsce - podkreśliła. Podziękowała też za solidarność okazywaną Białorusinom.