Ciało około 50-letniej kobiety dryfowało we wtorek o poranku w Zalewie Kieleckim w stolicy województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenie do służb wpłynęło od dwóch wędkarzy po godzinie 5:30.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Na miejsce pojechały służby ratunkowe, w tym karetka pogotowia. Lekarz stwierdził zgon kobiety. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wstępnie wykluczyli, aby do jej śmierci ktoś się przyczynił - poinformował we wtorek PAP Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.



Na razie nie jest znana tożsamość kobiety. Ciało zostało zabezpieczone do wykonania sekcji.