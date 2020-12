Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Krakowie rozbiły grupę przestępców. Jej członkowie to pseudokibice trzech klubów sportowych. Są podejrzani o przemyt, przetwarzanie i rozprowadzanie narkotyków. Sprawa dotyczy 9 osób, którzy mieli działać na terenie województw: małopolskiego oraz podkarpackiego. "Podczas działań policjanci przejęli broń, tabletkarkę i narkotyki, w tym 3-CMC - bardzo silny narkotyk syntetyczny" - poinformowała nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa CBŚP.

Śledczy ustalili, że rozbita grupa mogła działać już od 2019 roku w Małopolsce i na Podkarpaciu. Organizacja wprowadzała na czarny rynek znaczne ilości narkotyków. Jak informuje rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz, były to przede wszystkim amfetamina, tabletki ecstasy i mefedron.

Trzon zorganizowanej grupy przestępczej stanowili pseudokibice trzech różnych klubów sportowych. Mimo różnych przynależności do grup pseudokibicowskich, podejrzani doskonale współdziałali w przestępczości narkotykowej - przyznała w komunikacie Jurkiewicz.

Według rzeczniczki, mundurowi wpadli na trop przestępców pod koniec czerwca. Policjanci CBŚP zatrzymali wówczas 2 mężczyzn przemycających kokainę z Holandii do Polski.

Przejęto 0,5 kg kokainy i 0,6 kg 3-Chlorometkatynonu (3-CMC - bardzo silny narkotyk syntetyczny- przyp. red.) - przekazała nadkom. Iwona Jurkiewicz.



Wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad 187 tys. zł. Sąd tymczasowo aresztował wtedy dwóch podejrzanych.



W minionym tygodniu natomiast policjanci zatrzymali 8 osób. "7 z nich jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej" - poinformowało CBŚP.

Podczas akcji mundurowi zabezpieczyli ponad 1,5 kg amfetaminy, marihuanę i haszysz. "Do badań trafią także 2 jednostki broni wraz z amunicją" - oświadczyła rzeczniczka CBŚP.

"Policjanci przejęli także profesjonalną tabletkarkę służącą do produkcji tabletek ecstasy. Na jednej z przeszukiwanych posesji funkcjonariusze znaleźli również dwa skradzione motocykle i rower" - dodała nadkom. Iwona Jurkiewicz.



Podczas przeszukiwania lokali, w których działali pseudokibice, policjantom pomagali przewodnicy z psami wyszkolonymi do wyszukiwania narkotyków.

7 podejrzanych z zarzutami

Prokurator przedstawił 7 zatrzymanym zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie licznych przestępstw narkotykowych.

"Jeden z zatrzymanych będzie odpowiadał również za kierowanie tą grupą. Jedna osoba usłyszała zarzut posiadania narkotyków" - zaznaczyła Jurkiewicz.

Podejrzanym, za wprowadzanie do obrotu narkotyków, grozi kara do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Za przetwarzanie i przemycanie narkotyków natomiast mogą spędzić w więzieniu do 15 lat.



9 podejrzanych przebywa obecnie w areszcie śledczym.