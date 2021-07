Sędzia, która miała poprowadzić proces byłego senatora z Pomorza Waldemara B., oskarżonego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, złożyła wniosek o wyłączenie się z tej sprawy - dowiedział się reporter RMF FM Kuba Kaługa. Na razie nie wiadomo kto poprowadzi ten proces, ani kiedy może się on zacząć. W kwietniu polityk został zatrzymany po tym, jak jeden z kierowców uwiecznił na filmie, że ciągnął on za swoim samochodem psa, przywiązanego do haka holowniczego. Pod koniec czerwca do sądu wpłynął akt oskarżenia w jego sprawie.

REKLAMA