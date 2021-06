Sąd Rejonowy w Gnieźnie skazał byłych policjantów na karę roku więzienia z warunkowym jej zawieszeniem. Byli oskarżeni ws. śmierci mężczyzny. Karolina F. i Filip S., wezwani na interwencję do pijanego 36-latka, zamiast podjąć odpowiednie działania, zawieźli go do lasu. Tam mężczyzna zmarł.

