Zarząd Platformy Obywatelskiej wykluczył Artura W. z szeregów partii. Taką informację przekazał rzecznik PO Jan Grabiec. Mężczyzna może stracić także stanowisko burmistrza dzielnicy Włochy. Artur W. usłyszał zarzut przyjęcia łapówki w wysokości 200 tysięcy złotych. Został przyłapany na gorącym uczynku przez agentów CBA. Kulisy akcji agentów ujawnił dziennikarz RMF FM. Turecki biznesmen torbę z pieniędzmi wrzucił przez okno do służbowego auta samorządowca, następnie panowie się rozjechali. Turek pojechał do restauracji. Burmistrz dzielnicy Włochy do garażu w domu teścia, by tam ukryć pieniądze.

