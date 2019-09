Kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu Krzysztof Brejza uważa, że PiS walczy z przedsiębiorcami. "Jarosław Kaczyński wielokrotnie udowadniał w swoich wystąpieniach, że przedsiębiorczości za bardzo nie szanuje" - mówił Brejza w programie "Onet Rano".

Krzysztof Brejza / Tomasz Gzell / PAP

Zapowiedzi uzależnienia ZUS-u od dochodu to są zapowiedzi, które doprowadzą do bankructwa wielu firm. My, jako Koalicja Obywatelska, mamy zupełnie inne rozwiązania - mówił poseł Platformy Obywatelskiej.

PiS żyje jedną wielką kłótnią. Najpierw było szczucie na nauczycieli, potem na lekarzy-rezydentów, na sędziów, znowu na nauczycieli, na samorządowców, na dziennikarzy wolnych mediów, a teraz podgrzewają ogniem nienawiści kociołek pod nazwą "kłótnia pracodawcy - pracownicy" - mówił Brejza.