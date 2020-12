Na trzy lata więzienia, grzywnę 80 tys. zł i przepadek kwoty 4,1 mln zł łapówek został skazany Paweł S., który był menadżerem w jednej z sieci hipermarketów. Wręczający mu łapówki usłyszeli wyroki w zawieszeniu i wysokie grzywny. Wyrok nie jest prawomocny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przed wrocławskim sądem okręgowym od stycznia 2017 r. toczył się proces 25 oskarżonych o korupcję w kilku dużych sieciach handlowych. Były to osoby zarówno przyjmujące, jak i wręczające łapówki. Chodziło o preferowanie produktów danych producentów czy dostawców handlowych.



Jak wynikało z aktu oskarżenia, łapówki przyjmowały osoby pełniące funkcje kierownicze w sieciach handlowych Kaufland Polska, Carrefour Polska, Real oraz Makro C&C Polska.



Oskarżeni otrzymywali je od przedstawicieli firm, których produkty był wprowadzane do sieci handlowej na korzystnych warunkach. Chodziło m.in. o promocję tych produktów czy eksponowanie ich w atrakcyjnych miejscach na półkach sklepowych.



Zarzuty dotyczą również tzw. czynu nieuczciwej konkurencji, czyli pomijania ofert innych firm - niezależnie od jakości tej oferty. Wręczane kwoty wynosiły jednorazowo od kilku tys. zł do w sumie kilkuset tys. zł przyjętych od danej firmy. Korumpowano też np. użyczając luksusowe samochody.



Zyskał co najmniej 4,1 mln zł