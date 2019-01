"Ludzie wierzący, podobnie jak osoby bezwyznaniowe, mają prawo nie tylko do tolerancji, ale też do przestrzegania ich prawa do decyzji odnośnie do wyznawania wiary oraz wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. Uczniowie z kolei mają prawo do oceniania ich wysiłku edukacyjnego, także w ramach lekcji religii i etyki" – stwierdził w wydanym oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Marek Mendyk. "Nauczyciele religii oraz etyki maja prawo, by nieodpowiedzialne akcje polityków nie czyniły z nich osób wykluczonych, obywateli drugiej kategorii" – dodał.

Zdj. ilustracyjne /Darek Delmanowicz /PAP

