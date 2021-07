Borys Budka został nowym szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Zastąpił na tym stanowisku Cezarego Tomczyka, który złożył rezygnację.

Z satysfakcją przyjąłem decyzję bez jednego głosu sprzeciwu o zmianie - powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk po zakończeniu obrad klubu.





Były premier stwierdził, że przewiduje też bliską współpracę z Cezarym Tomczykiem, który we wrześniu ma zostać jednym z wiceprzewodniczących, odpowiedzialnym za kampanię wyborczą i prace sztabowe.

To jest dla mnie ważne, ponieważ ten mój powrót to nie jest łatwa sprawa. To wymagało odpowiednich zmian i ustaleń i spotkało się to z pełnym zrozumieniem w Platformie - zaznaczył lider PO.



Tusk zapowiedział też dalsze zmiany we władzach klubu i partii, gdzie miałoby się znaleźć więcej kobiet niż obecnie. Oczekuję od nowego przewodniczącego i pomogę mu także w tej sprawie w sensie politycznym, żeby znowu w ciałach przedstawicielskich klubu i Platformy obowiązywał parytet - powiedział.



Budka kierował już klubem KO

Borys Budka kierował już w tej kadencji klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Po raz pierwszy wybrany na tę funkcję wybrany został tuż po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Rok później, już jako szef Platformy zrezygnował i nowym przewodniczącym klubu został Cezary Tomczyk, który w wyborach na to stanowisko pokonał posłankę Urszulę Augustyn.