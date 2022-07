Kwatera żołnierzy AK w miejscowości Mikuliszki została zrównana z ziemią!" - podał na Twitterze poseł PO Robert Tyszkiewicz, przekazując informację od wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi. Udostępnił także zdjęcia. "Jest mi wstyd, Polsko, że to się dzieje" - skomentowała białoruska dziennikarka.

"Barbarzyński akt państwowego wandalizmu wobec grobów żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. (...) Kwatera żołnierzy AK w miejscowości Mikuliszki została zrównana z ziemią!" - napisał na Twitterze Robert Tyszkiewicz, poseł PO.

Informację o zniszczeniu grobów polskich żołnierzy przekazał Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.

Tyszkiewicz podkreślił, że "to musi spotkać się ze stanowczą reakcją władz Polski" - donosi portal Interia.







"Barbarzyństwo nie do zaakceptowania"

Wpis Tyszkiewicza udostępniła m.in. białoruska dziennikarka Hanna Liubakova.

"Jest to barbarzyństwo i nie do zaakceptowania. Reżim Łukaszenki stara się w każdy sposób obrazić sąsiadów. Jak długo jest u władzy, tak długo będą z jego strony prowokacje. Jest mi wstyd, Polsko, że to się dzieje" - napisała.

Kwatera AK w Mikuliszkach



W Mikuliszkach pochowani są żołnierze 3. Brygady AK polegli 13 maja 1944r. w Murowanej Oszmiance w walce z litewskim wojskiem Plechavičiusa.

Żołnierze 3. i 6. Brygady polegli w Mikuliszkach 8 stycznia 1944 r. 17 marca 1944 r. - żołnierz 3. Brygady poległy w Czarnym Borze i w marcu 1944 r. żołnierz zabity w Murzynach.



Również pochowani w kwaterze są żołnierze 3. Brygady, którzy zginęli w czerwcu 1944 r. (w zasadzce przy szosie koło Jaszun). Są też dwie mogiły żołnierzy 6. Brygady AK poległych 9 lipca 1944 r. w Kamionce.

Poniżej kwatery pochowano zamordowanych przez NKWD w lutym 1945 r. Aleksandra Stankiewicza z Mikuliszek i Antoniego Piotkowicza.