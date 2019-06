W sprawie szefa KE Polska oficjalnie twierdzi, że nazwiska nie są najważniejsze. Nie jest także najważniejszy region z którego będzie podchodzić ewentualny kandydat. "Dużo ważniejsze jest to, co będzie miał nam do zaoferowania" - twierdzi w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli polski dyplomata. Na razie w tej sprawie wszystko jest możliwe.

