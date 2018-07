Awaryjne lądowanie samolotu czarterowego Enter Air w Poznaniu. Nikomu nic się nie stało - informuje reporter RMF FM Grzegorz Kwolek.

Port Lotniczy Poznań-Ławica / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Maszyna wystartowała z poznańskiego lotniska Ławica kilka minut po godz. 7:00, miała lecieć do miasta Faro w Portugalii. Pilot zgłosił jednak konieczność pilnego powrotu do Poznania.



Jak powiedział naszemu dziennikarzowi rzecznik poznańskiego portu, samolot zrzucił większość paliwa i na wysokości Leszna zawrócił na Ławicę.



Wylądował tam przed godz. 8:00. Na pokładzie mogło być ponad 100 osób. Nikomu nic się nie stało.

Linia lotnicza Enter Air nie ujawnia przyczyny awaryjnego lądowania - usłyszał reporter RMF FM od rzecznika poznańskiego lotniska.



Turyści, którzy mieli lecieć do Faro, prawdopodobnie polecą do Portugalii po południu. Są to klienci różnych biur podróży, które wykupiły dla swoich turystów przelot do Faro.

Enter Air to polska linia czarterowa, która ma 18 samolotów. Maszyna, która miała lecieć do Portugalii - Boeing 737 - 8CX rok temu została odkupiona od niemieckiej linii Sun Express Germany.