"Dreamliner polskich linii lotniczych LOT po awaryjnym lądowaniu w Jekaterynburgu wylądował w Warszawie" - poinformował rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

W trakcie rejsu z Seulu do Warszawy (LO98) jeden z pasażerów wymagał pomocy medycznej. W związku z tym kapitan podjął decyzję o lądowaniu w Jekaterynburgu. Pasażer został zabrany do szpitala, a samolot kontynuował rejs do Warszawy, gdzie wylądował po godzinie 17 - poinformował Moczulski.

