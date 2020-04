Awaria jednej z sieci telefonicznych wstrzymała głosowania w Sejmie. Część posłów nie otrzymała kodów, które umożliwiałyby zdalne oddanie głosu. Z tego powodu na rozpoczętym w południe posiedzeniu Sejmu, nie było możliwe sprawdzenie kworum.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

To co się wydarzyło, to nie jest wina systemu sejmowego. Staramy się to jak najszybciej naprawić - to znaczy posłowie otrzymują już kody - tłumaczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Z powodu awarii sieci Play część posłów nie otrzymała kodów, które umożliwiały oddawanie głosów. Obrady Sejmu zostały wstrzymane, ponieważ niemożliwe było stwierdzenie kworum.

Około godziny 11:00 pojawiły się problemy z działaniem sieci Play. Użytkownicy skarżyli się na problemy z otrzymywaniem SMS, w tym kodów bankowych, potrzebnych do autoryzowania przelewów.

Sieć Play informuje, że sytuacja powróciła do normy, a także przeprasza za niedogodności.