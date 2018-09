Małżeństwo jest powołaniem wpisanym w naturę człowieka – mówił na Jasnej Górze metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Skrytykował związki partnerskie, jako m.in. przejaw lekceważenia koniecznego otwarcia się na Boże błogosławieństwo.

Kilka tys. wiernych z całej Polski wzięło udział w 34. Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin, która odbyła się w weekend na Jasnej Górze. Zgodnie z tradycją, podczas niedzielnej mszy zgromadzone pary odnowiły swe przyrzeczenia małżeńskie / Waldemar Deska / PAP

Abp Jędraszewski wygłosił homilię podczas mszy będącej głównym punktem 34. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Nawiązując do ewangelii św. Marka nt. drugiej zapowiedzi męki Jezusa i jego wezwania apostołów do pokory metropolita zaznaczył, że człowiek, który nie jest przy Chrystusie i nie chce wgłębiać się w prawdę jego słów, zaczyna myśleć wyłącznie o sobie.

Apostołowie zaczynają sprzeczać się, kto z nich jest najważniejszy. Nieważne jest dzieło zbawienia, mało istotna nadzieja, którą przynosi to, co Chrystus ma dokonać. Najważniejsze to spełnienie własnych ambicji, co rodzi nieporozumienia, kłótnie i spory. I odpowiedź Pana Jezusa - Pan Jezus mówi o konieczności pokory i wzajemnej służby - mówił o tym ewangelicznym przesłaniu hierarcha.

Odniósł się też do ostatniego jej fragmentu, w którym Jezus obejmuje dziecko i mówi do apostołów: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje".

Co dzieje się w życiu małżeńskim, kiedy małżonkowie zaczynają zapominać, brać w nawias, bądź niestety wręcz lekceważyć dzieło zbawcze Jezusa? - zapytał abp Jędraszewski.

Skoncentrowanie na sobie, na własnych pożądaniach i pragnieniach prowadzi w sposób nieubłagany do takich konsekwencji: rwą się więzy międzyludzkie, nawet najbardziej święte, sakramentalne, małżeńskie i rodzinne; ulegają przerwaniu także więzy człowieka z Bogiem - diagnozował arcybiskup.

Wskazał tu na konsekwencje "niektórych ideologii, które, ponieważ są zwrócone przeciwko Bogu, kierują się także przeciwko człowiekowi i jego najbardziej podstawowym związkom z innymi".

Jakże tu nie przypomnieć owej ideologii stworzonej w XIX w. przez jednego z twórców filozofii marksistowskiej, który uważał związek małżeński za swoisty przejaw walki kobiety z mężczyzną - jako swoisty objaw walki klas, które trzeba przerwać poprzez odejście od tradycyjnej formy małżeństwa i rodziny do życia w mniej lub bardziej bezimiennych komunach - mówił metropolita.

To z tej ideologii (...) zrodziła się kolejna, która dzisiaj jest lansowana przez wielkich tego świata w postaci ideologii gender - kiedy to człowiek siłą własnego umysłu sądzi, że może zlekceważyć najbardziej podstawowe struktury biologiczne i sam decydować o tym, czy jest mężczyzną czy kobietą, przekreślając w ten sposób Boży zamysł wobec samego siebie - ocenił.

Wskazał przy tym na dotykającą także polskie społeczność i naród "plagę rozwodów, ale także związków partnerskich - bardzo często ze strony ludzi, którzy są ochrzczeni i którzy z punktu widzenia prawa kanonicznego nie mają żadnych przeszkód, by związek małżeński zawrzeć". Ale nie chcą się zobowiązywać, bo to kosztuje: zobowiązywać się do miłości i wierności aż do końca życia - i uczciwości małżeńskiej - uznał.

I lekceważą sobie tak konieczne otwarcie się na boże błogosławieństwo. A przecież powołaniem jak najbardziej wpisanym w naturę człowieka, kobiety i mężczyzny, jest to, co pierwsi rodzice usłyszeli w chwili powołania ich do życia, co zostało zapisane w Księdze rodzaju. I co powtórzył św. Paweł we fragmencie Listu do Efezjan: człowiek ma opuścić ojca i matkę i połączyć się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem - podkreślił metropolita krakowski.

