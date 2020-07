Sąd Rejonowy w Koszalinie (Zachodniopomorskie) aresztował w czwartek na trzy miesiące 67-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa starszego o 5 lat kolegi, któremu zadał kilka ciosów toporkiem.

Zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania na trzy miesiące wobec 67-letniego podejrzanego o usiłowanie zabójstwa potwierdziła PAP w czwartek oficer prasowa koszalińskiej policji kom. Monika Kosiec.



Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem podczas spotkania trzech mężczyzn w mieszkaniu jednego z nich w Koszalinie przy ul. Wańkowicza.



Policjanci zostali wezwani do awantury. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że podejrzany zadał toporkiem 72-latkowi kilka ciosów zagrażających jego zdrowiu i życiu. Ofiara z obrażeniami głowy i w rąk została przewieziona do szpitala.



67-latek w chwili zdarzenia miał 2 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany.



W czwartek przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Za popełnienie tego czynu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.



Do sprawy zatrzymany został jeszcze 58-latek, który uczestniczył w spotkaniu. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu.