19 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono dotąd - po zbadaniu pierwszych 90 próbek - u górników z prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach - wynika z czwartkowych danych służb wojewody śląskiego. W środę wymazy pobrano od blisko 300 pracowników tej kopalni.

Badania przesiewowe na obecność koronawirusa w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach / Andrzej Grygiel / PAP

Na 90 przebadanych do tej pory próbek, 19 okazało się dodatnich. Czekamy na pozostałe wyniki - poinformowała w czwartek po południu rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Rano przedstawiciele kopalni, która od minionego weekendu wstrzymała wydobycie węgla, informowali, że od początku epidemii SARS-CoV-2 potwierdzono u 103 pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia (od środy przybyło 8 zakażonych), z których 23 osoby dotąd wyzdrowiały. 104 osoby są w kwarantannie.

Przebadani będą górnicy także z kopalń w Rybniku i Rudzie Śląskiej

Rzeczniczka wojewody śląskiego przypomniała, że w piątek rano rozpoczynają się także badania przesiewowe 300 górników z kopalni Chwałowice w Rybniku oraz 500 osób z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Obie kopalnie należą do Polskiej Grupy Górniczej (PGG).



Jak wynika z danych PGG, obecnie w kopalni Bielszowice zakażonych koronawirusem jest 85 górników (wzrost od środy o 10), a w kopalni Chwałowice 47 (spadek o 1). Piątkowe badania potrwają do późnego popołudnia.



Będą to pracownicy z różnych oddziałów, brygad i zmian wydelegowani przez dyrekcje zakładów, wspólnie ze służbami sanitarnymi - powiedziała Kucharzewska.

Wśród górników nadal 485 zakażonych