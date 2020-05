Zarzut usiłowania zabójstwa dziecka i znęcania się usłyszał Daniel P. - partner matki 5-letnich bliźniaczek z powiatu lęborskiego na Pomorzu. Jedna z dziewczynek trafiła do szpitala z obrażeniami bezpośrednio zagrażającymi życiu. Zarzuty usłyszała także matka dziewczynek.

Daniel P. nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Śledczy chcą, by mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Przedstawili mu zarzut znęcania się nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek, w trakcie którego doszło do usiłowania zabójstwa jednej z dziewczynek. 5-latka cały czas jest w szpitalu. Biegły lekarz uznał, że miała obrażenia bezpośrednio zagrażające jej życiu.

Druga z dziewczynek, która też padła ofiarą przemocy, nie wymagała hospitalizacji. Matka 5-latek Klaudia K. usłyszała zarzut znęcania się - miało ono polegać ma braku reakcji na przemoc wobec dziecka, gdy narażone było ono na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Także w stosunku do niej śledczy złożyli wniosek o aresztowanie. Oba wnioski mają zostać rozpatrzone w niedzielę.