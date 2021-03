Policja z Konina (woj. wielkopolskie) zatrzymała w sobotę 38-latka, który za pośrednictwem internetu miał się umawiać na seks z 12-letnią dziewczyną. Zawiadomienie w sprawie mężczyzny złożyli tzw. łowcy pedofilów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Oficer prasowy konińskiej policji mł. asp. Sebastian Wiśniewski przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że w sobotę około godz. 17 funkcjonariusze otrzymali zawiadomienie od jednego z tzw. łowców pedofilów.

W związku z tym policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu konińskiego w jego miejscu zamieszkania - powiedział policjant.

Mężczyzna od 10 do 13 marca za pomocą jednego z komunikatorów tekstowych kontaktował się z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia, próbując umówić się z nią na seks - dodał Wiśniewski.



Policjanci zabezpieczyli komputer mężczyzny. Jak poinformował lokalny serwis internetowy przegladkoninski.pl tuż przed zatrzymaniem 38-latka osoby zajmujące się tropieniem pedofilów opublikowały na swoim portalu rozmowę z mężczyzną.

"Przyznał się do wysyłania zakazanych treści dziecku, a z grubej kartoteki dowodów zgromadzonych przez "łowców" wynika, że nawiązywał kontakty z wieloma dziećmi" - pisze portal.



Według lokalnych dziennikarzy zatrzymany miał bagatelizować sprawę oraz tłumaczyć, że robił to z nudów i z nikim dotychczas się nie spotkał.



Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia.