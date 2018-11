26-letnia mieszkanka Bytomia odpowie przed sądem za zabicie swej czteromiesięcznej córeczki. Na początku tego roku niemowlę trafiło do szpitala z poważnym urazem głowy. Według ustaleń śledztwa, to matka uderzyła córkę, gdy ta zaczęła płakać, a kobieta nie potrafiła jej uspokoić. Lekarze nie zdołali uratować niemowlęcia. 26-latka została oskarżona również o znęcanie się nad dwojgiem pozostałych dzieci - odpowie za to także ojciec zmarłej dziewczynki.

REKLAMA