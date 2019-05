Apeluję do wszystkich sił politycznych: spierajmy się, bo taka jest istota demokracji, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie; nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności - mówił w telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki / Marcin Obara / PAP

Europa bez egoizmów i Europa solidarna jest lepsza niż Europa dwóch prędkości - przekonywał szef rządu.

Morawiecki wygłosił orędzie w związku z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

15 lat temu wykonaliśmy przełomowy krok w naszej historii. 1 maja 2004 roku Polska na dobre włączyła się w projekt Zjednoczonej Europy wolnych narodów. Dołączyliśmy do Unii Europejskiej - mówił premier. Jak dodał, przez tysiąc lat Europa dała światu to, co najcenniejsze: śmiałość myśli, chrześcijańskie miłosierdzie, współczesną naukę, powszechną edukację, technikę i technologię, a także demokrację, która tworzyła współczesne narody. Jesteśmy narodem europejskim od ponad tysiąca lat. Dzieje Europy i Polski pisane są na tych samych kartach - stwierdził.





"Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej"

Morawiecki podkreślił, że członkostwo Polski w UE zostało osiągnięte ponad politycznymi podziałami, w interesie nas wszystkich, naszej wspólnoty. Ten konsensus realizował polską rację stanu - powiedział. Należy się wdzięczność wszystkim tym, którzy wykonali wiele, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej - kolejnym prezydentom i rządom, prowadzącym zarówno negocjacje akcesyjne, jak i przygotowującym nasz kraj do integracji - dodał.



Premier zaznaczył jednocześnie, że Polska po przystąpieniu do UE nie zatrzymała się. Wręcz przeciwnie. Przez ten czas Polska zmieniła się bardziej niż się tego spodziewaliśmy. A każdy Polak dołożył do tego swoją cegiełkę. Wszyscy przez ten czas bardzo ciężko pracowaliśmy. Dla nas, dla naszych rodzin, dla Polski - mówił.



Jak ocenił, po tych 15 latach mamy powody do dumy, gdyż - jak podkreślił - "stajemy się europejskim championem wzrostu gospodarczego". Nasza gospodarka już dogania kraje, które były w Unii na wiele lat przed nami i które nie doświadczyły komunizmu. Nasi przedsiębiorcy bez kompleksów konkurują z europejskimi firmami - powiedział Morawiecki.



Zaznaczył przy tym, że bycie członkiem Unii nie oznacza, że "mamy przestać walczyć o nasze polskie interesy". Przez te 15 lat cały czas musieliśmy umacniać swoją pozycję. Czasem trzeba było iść na kompromisy, a w innych sytuacjach trwać przy swoim. Na tym właśnie polega idea wspólnoty europejskiej - mówił szef rządu.



Podkreślił jednocześnie, że nadszedł najwyższy czas, aby "wszyscy Polacy mogli osiągnąć europejski poziom życia". To powinien być wspólny cel wszystkich sił politycznych obecnych w polskim, ale także w europejskim parlamencie - oświadczył.



W tym kontekście Morawiecki nawiązał do orędzia, które prezydent Lech Kaczyński wygłosił z okazji 5. rocznicy przystąpienia Polski do Unii. Jak przypomniał, Lech Kaczyński wskazał w nim dwie drogi do realizacji tego celu. Pierwsza to zabieganie w strukturach unijnych o polskie interesy narodowe. Druga to zabieganie o europejską solidarność w takich sprawach jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne. Realizujemy te zadania z pełną determinacją - to kierunek, który przyjął nasz rząd - podkreślił premier.





"Wszyscy obywatele Zjednoczonej Europy zasługują na takie same szanse"