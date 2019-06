Podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podał, że według wstępnych danych w środę i w czwartek doszło do 174 wypadków drogowych, w których zginęło 15 osób, a 209 zostało rannych. Policja od środy do niedzieli prowadzi działania pod hasłem "Bezpieczny Weekend - Boże Ciało". Jednocześnie ruszyła akcja, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w czasie wakacji.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

W analogicznym okresie w ubiegłym roku było o 30 więcej wypadków, zginęło 16 osób, a 229 zostało rannych. Policja częściej niż rok temu miała do czynienia z nietrzeźwymi kierowcami, których w ostatnich dwóch dniach zatrzymała 667. Więcej niż rok temu było też przypadków, w których ktoś przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym - policja ujawniła 174 takich zdarzeń.

Policjanci podkreślają, że wśród wszystkich wypadków drogowych, do których doszło w wakacje 2018 roku, ponad 76 proc. miało miejsce podczas dobrych warunków atmosferycznych. Do 85 proc. zdarzeń doszło w ciągu dnia, a do 84 proc. - na suchej nawierzchni.



Przed kilkoma dniami policja zaprezentowała interaktywną mapę, na której zaznaczane są miejsca, w których doszło w wakacje do śmiertelnych wypadków na drogach. Narzędzie ma m.in. uświadomić kierowcom, że do wypadków dochodzi wszędzie, również w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Mapa dostępna jest tutaj.

