"Dziecko już zakopane, od dzisiaj się nie znamy" – taką informację wysłała do mieszkanki Koła pewna 15-latka. Jak się okazało, SMS napisała dla żartu. Wiadomość jednak postawiła na nogi funkcjonariuszy całego regionu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do policjantów zgłosiła się mieszkanka Koła, która poinformowała, że otrzymała nietypową wiadomość.

Kobieta oświadczyła, że na swój telefon komórkowy otrzymała wiadomość od nieznanego jej numeru komórkowego o treści: "dziecko już zakopane, od dzisiaj się nie znamy". Z uwagi na powagę zapisanych treści, policjanci podjęli próbę ustalenia nadawcy wiadomości. Wiązało się to z zaangażowaniem w działania wielu mundurowych z różnych jednostek policji. Po kilkugodzinnej współpracy, udało się namierzyć nadawcę informacji - podała sierż. sztab. Weronika Czyżewska.



Jak się okazało, nadawcą wiadomości przesłanej przez komunikator internetowy była 15-latka, mieszkanka jednej z podpoznańskich miejscowości. Czyżewska podała, że nastolatka wysłała informację do losowo wybranego odbiorcy.



Nierozważny pomysł zaczerpnęła z aplikacji TikTok. Powiedziała, że od jakiegoś czasu zagraniczni tiktokerzy prześcigają się w filmikach, w których pokazują wysyłane do przypadkowo wybranych osób wiadomości o różnej treści i ekscytują się ich reakcjami. 15-latka postanowiła skorzystać z tego pomysłu, nie zdawała sobie jednak sprawy, że jej czyn może wiązać się z tak poważnymi konsekwencjami - podała rzeczniczka kolskiej policji.



Jak dodała, sprawę rozpatrzy teraz sąd rodzinny i nieletnich.