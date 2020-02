Trwają poszukiwania sprawcy postrzelenia 11-latka, do którego doszło w czwartek późnym wieczorem na obozie harcerskim w Gródku nad Dunajcem - poinformowała małopolska policja. Dziecko opuściło już szpital i czuje się dobrze.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformowała Katarzyna Cisło z biura prasowego małopolskiej policji, w czwartek ok. 22:00 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od opiekuna grupy harcerzy.



Informacje były spójne, zarówno od dzieci, z którymi rozmawialiśmy, jak i od opiekunów. Relacjonowali oni, że kiedy harcerze przebywali w lesie, ktoś przyjechał samochodem na jego skraj i oddał strzały w tym kierunku - wskazała. Nie wiem, czy ta osoba zdawała sobie sprawę z tego, że ktoś w tym lesie przebywa - dodała Cisło.



Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia miejscowa policja rozpoczęła działania - przeprowadziła oględziny miejsca oraz rozmowy z opiekunami grupy i dziećmi. Funkcjonariusze przeszukali sąsiednie zabudowania, a na poniedziałek zaplanowali kolejne działania, o których - z uwagi na to, że sprawca nie został jeszcze zatrzymany - nie informuje.



Cisło podała, że wszczęte zostało postępowanie z art. 160 Kodeksu karnego, czyli dotyczące narażenia na utratę życia i zdrowia. Policja konsultuje się z nowosądecką prokuraturą i w poniedziałek przekaże jej materiały w tej sprawie. To mogło skończyć się tragicznie, więc musimy jak najszybciej to wyjaśnić i zatrzymać tego człowieka - zaznaczyła Cisło.



Ranny w wyniku tego zdarzenia 11-letni uczestnik obozu trafił do szpitala. Jak przekazała rzecznik prasowa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Barbara Sobieska, chłopiec wrócił już do domu. Wraz z rodzicami pojawił się, żeby odebrać swoje rzeczy z obozu. Czuje się dobrze - powiedziała.



Rzecznik harcerzy wskazała, że po zdarzeniu dzieciom zapewniono opiekę psychologiczną. Dla nas te dzieci są bliskie, to są nasi przyjaciele, z którymi tworzymy organizację - przyznała. Jak zapewniła, po zdarzeniu żadne z nich nie opuściło obozu - wyjechali jedynie uczestnicy, którzy już wcześniej zaplanowali krótszy pobyt. Obóz zakończył się planowo - w niedzielę.



Według ustaleń "Gazety Wyborczej" kilka dni przed postrzeleniem chłopca harcerze mieli otrzymywać pogróżki.