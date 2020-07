Policja z Pucka zatrzymała mężczyznę, który w plastikowej butelce na ulicy zostawił list z treściami nieobyczajnymi adresowanymi do nieletnich. Mężczyzna jest przesłuchiwany przez funkcjonariuszy.

/ Pixabay

Sprawę, jako pierwszy opisał lokalny portal nadmorski24.pl, do którego zgłosiła się czytelniczka. Jej 10-letnia córka znalazła w plastikowej butelce list - "zaproszenie do domu pedofila" - podaje serwis. Do butelki zawieszonej na płocie przy ulicy w Pucku przyczepiono też cukierka.

Serwis podaje, ze autor listu - zaprasza w nim dzieci w wieku od 7 do 13 lat do swojego mieszkania, składając nieobyczajne propozycje.



Po znalezieniu listu kobieta zgłosiła się do puckiej policji, która zajęła się sprawą. W czwartek funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mieszkańca Pucka.



Jak powiedziała Małgorzata Kotarba z Komendy Powiatowej Policji w Pucku, w czwartek zatrzymanemu postawiono zarzuty przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Bliższych informacji w tej sprawie policja na razie nie udziela.



Będziemy wnosić do prokuratora o zastosowanie aresztu tymczasowego - powiedziała Kotarba.