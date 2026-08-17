Zaskakujące wyniki sondażu. Ponad połowa Polaków stawia na jedno nazwisko

RMF24

Ponad połowa Polaków uważa, że Karol Nawrocki posiada kompetencje, by w przyszłości stanąć na czele polskiej prawicy. Wyniki najnowszego sondażu pokazują, jak oceniany jest jego potencjał przywódczy na tle obecnej sceny politycznej.

Karol Nawrocki oceniany przez Polaków: Czy zostanie liderem prawicy?

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość polskiej prawicy i jej potencjalnych liderów. W centrum uwagi znalazł się Karol Nawrocki, którego kompetencje i umiejętności przywódcze zostały poddane ocenie przez Polaków w najnowszym sondażu United Surves by IBRiS dla WP.

KO wygra wybory, ale nie stworzy większości? Nowy sondaż daje do myślenia Koalicja Obywatelska z wynikiem 33,53 proc. prowadzi w najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych przygotowanym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Badanie pokazuje też, że kilku posłów do Sejmu wprowadziłby Rozwój Plus Mateusza…

Ponad połowa Polaków widzi w Nawrockim przyszłego lidera

Większość ankietowanych, bo ponad 50 procent (54,4 proc.), uznała, że Karol Nawrocki posiada umiejętności niezbędne do objęcia przywództwa nad całą polską prawicą. Wynik ten świadczy o dużym zaufaniu społecznym i postrzeganiu Nawrockiego jako osoby, która mogłaby odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości tej części sceny politycznej.

Podziały polityczne mają znaczenie

Choć ogólny odbiór Karola Nawrockiego jest pozytywny, warto zauważyć, że oceny jego potencjału różnią się w zależności od preferencji politycznych respondentów. Po stronie opozycji oraz wśród sympatyków Konfederacji, jego kandydatura budzi mieszane uczucia. Jednak wśród wyborców szeroko pojętej prawicy, Nawrocki cieszy się wyraźnym poparciem.

Polacy ocenili współpracę Tuska i Nawrockiego. Ponad połowa mówi o zagrożeniu Najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony na zlecenie RMF FM ujawnia, że aż 51 proc. Polaków uważa, iż obecne relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Zaledwie 13 proc. respondentów dostrzega pozytywne skutki…

Nowe otwarcie dla prawicy?

Wyniki sondażu mogą być sygnałem dla środowisk prawicowych, że społeczne oczekiwania wobec nowych liderów są coraz wyraźniejsze. Karol Nawrocki, dzięki pozytywnym ocenom swoich kompetencji, może stać się jedną z kluczowych postaci w nadchodzących latach. Ostateczne decyzje i przyszłość polskiej prawicy będą jednak zależały od wielu czynników, w tym od dalszego rozwoju sytuacji politycznej oraz działań samych zainteresowanych.

źródło: wiadomosci.wp.pl