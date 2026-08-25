Zarzut dla Grzegorza Brauna. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim

RMF24

Grzegorz Braun usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej i europoseł nie przyznał się do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat.

Grzegorz Braun wezwany do IPN w charakterze podejrzanego

Grzegorz Braun we wtorek został wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Pełnomocnik europosła, adw. Jacek Wilk, poinformował, że polityk został wezwany w charakterze podejrzanego o popełnienie czynu z art. 55 ustawy o IPN, który mówi o publicznym i wbrew faktom zaprzeczaniu zbrodniom, m.in. nazistowskim.

Zarzuty przedstawił we wtorek przed południem prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował, że nie przyznał się do winy, ale nie negował samego udzielania wypowiedzi na te tematy.

Wszystko w rękach Grzegorza Brauna? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń Jak po przyszłorocznych wyborach może wyglądać nowy układ sił w polskim Sejmie? Z nowego sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że na razie główne partie nie mogą spać spokojnie. Kluczową rolę przy budowaniu nowej większości może odegrać Konfederacja…

W lipcu ubiegłego roku prokurator Komisji wszczął śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Niemców w obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau z wykorzystaniem komór gazowych. Stwierdzenia te padły w trakcie wywiadu radiowego w radiu Wnet.

Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst – chodzi o dyskusje na temat komory gazowej w Oświęcimiu, natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, metodologie, badania. A zatem jesteśmy ciekawi uzasadnienia zarzutów – powiedział adw. Jacek Wilk.

Za czyn będący przedmiotem postępowania grozi kara grzywny lub do trzech lat więzienia.

Przed siedzibą krakowskiego oddziału IPN wsparcia Grzegorzowi Braunowi udzielali sympatycy Konfederacji Korony Polskiej. Wśród zebranych pojawił się m.in. kandydat na prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach Michał Klimek. Jak mówił, działania śledczych to „próba odebrania wolności wypowiedzi, próba zamknięcia nam ust”.

Kto złożył zawiadomienie ws. słów Grzegorza Brauna?

Wszczęcie postępowania karnego – przekazał IPN w komunikacie – nastąpiło w wyniku zawiadomień złożonych przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dra Piotra M. A. Cywińskiego oraz prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego, a także po analizie materiałów z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie.