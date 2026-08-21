Nowe zarzuty dla Grzegorza Brauna. Korneluk ujawnia

RMF24

Europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun usłyszał w warszawskiej prokuraturze kolejne zarzuty. Poinformował o tym w wywiadzie dla TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Dariusz Korneluk wyjaśnił w TVN24, że zarzuty dla Grzegorza Brauna dotyczą czterech spraw z 2025 r. Chodzi o kradzież flag Ukrainy i LGBT, a także zniszczenie wystawy dotyczącej społeczności LGBT w Sejmie oraz pomówienie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Z relacji Korneluka wynika, że Braun nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.

Na razie prokuratura nie wydała żadnego komunikatu ws. nowym zarzutów dla europosła Konfederacji Korony Polskiej.

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Flagi i wystawa LGBT. Ekscesy Grzegorza Brauna

W trakcie debaty prezydenckiej pod koniec kwietnia 2025 r. Braun kilkukrotnie wypowiadał antysemickie komentarze, a żonkil - symbolizujący pamięć o powstaniu w getcie warszawskim - określił mianem „znaku hańby”.

Grzegorz Braun zerwał unijną flagę z gmachu resortu przemysłu w Katowicach w maju 2025 r. Później w teatralnym geście pogardy wytarł nią buty, a następnie podpalił.

Również w maju 2025 r. w czasie wiecu Brauna w Białej Podlaskiej jeden z mężczyzn ściągnął ukraińską flagę z budynku urzędu miasta. Europoseł oświadczył później, że zostało to zrobione na jego polecenie i bierze za to odpowiedzialność.

W czerwcu 2025 r. Braun zniszczył prezentowaną w Sejmie wystawę autorstwa stowarzyszenia „Tęczowe Opole”, dotyczącą równości i osób LGBT. Polityk zdjął plansze wystawy ze sztalug, połamał je i podeptał.

