Nowe zarzuty dla Grzegorza Brauna. Korneluk ujawnia

Dariusz Korneluk wyjaśnił w TVN24, że zarzuty dla Grzegorza Brauna dotyczą czterech spraw z 2025 r. Chodzi o kradzież flag Ukrainy i LGBT, a także zniszczenie wystawy dotyczącej społeczności LGBT w Sejmie oraz pomówienie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Z relacji Korneluka wynika, że Braun nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
Na razie prokuratura nie wydała żadnego komunikatu ws. nowym zarzutów dla europosła Konfederacji Korony Polskiej.
Flagi i wystawa LGBT. Ekscesy Grzegorza Brauna
W trakcie debaty prezydenckiej pod koniec kwietnia 2025 r. Braun kilkukrotnie wypowiadał antysemickie komentarze, a żonkil - symbolizujący pamięć o powstaniu w getcie warszawskim - określił mianem „znaku hańby”.
Grzegorz Braun zerwał unijną flagę z gmachu resortu przemysłu w Katowicach w maju 2025 r. Później w teatralnym geście pogardy wytarł nią buty, a następnie podpalił.
Również w maju 2025 r. w czasie wiecu Brauna w Białej Podlaskiej jeden z mężczyzn ściągnął ukraińską flagę z budynku urzędu miasta. Europoseł oświadczył później, że zostało to zrobione na jego polecenie i bierze za to odpowiedzialność.
W czerwcu 2025 r. Braun zniszczył prezentowaną w Sejmie wystawę autorstwa stowarzyszenia „Tęczowe Opole”, dotyczącą równości i osób LGBT. Polityk zdjął plansze wystawy ze sztalug, połamał je i podeptał.