Ukraińcy zadali bolesny cios Rosjanom. Uderzyli w nocy

RMF24

Ukraina zadała kolejny bolesny cios Rosjanom. Jak przekazał portal Meduza, magazyn największej rosyjskiej platformy handlu internetowego Wildberries został uszkodzony na skutek ataku dronowego w obwodzie twerskim w Rosji w nocy z czwartku na piątek. Ataki przeprowadzono także w innych obwodach Federacji Rosyjskiej.

Gubernator obwodu twerskiego Witalij Korolow przekazał, że szczątki strąconego drona uszkodziły mur magazynu w okręgu kalinińskim. Według niego pożar ugaszono, a pracownicy firmy nie zostali poszkodowani.

Ukraińcy kontynuują ataki na Wildberries

Magazyny Wildberries są od 18 lipca atakowane przez ukraińskie drony. Według Kijowa obiekty firm e-commerce są uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Na Wildberries można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Zdaniem portalu Dialog, Wildberries pomaga ponadto armii w pozyskiwaniu towarów objętych sankcjami.

Wildberries znowu płonie. Drony nadleciały nad Rosję Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku nocnego ataku dronów na obwód woroneski w Rosji – poinformował we wtorek gubernator regionu Aleksandr Gusiew. Jego wypowiedź cytuje Reuters. Spadające szczątki dronów uderzyły w magazyny firmy…

Skutki nocnego ataku

Na skutek ukraińskich ataków na magazyny Wildberries spłonęło ponad 11 mln książek, głównie z dziedziny sztuki oraz literatury dziecięcej i popularno-naukowej - podał w piątek portal Meduza, powołując się na dane m.in. Rosyjskiego Związku Księgarskiego.

O nocnym ataku ukraińskich dronów poinformował też w mediach społecznościowych mer Moskwy Siergiej Sobianin. Napisał, że strącono dziesięć bezzałogowców, a na miejscu upadku ich szczątków pracują służby specjalne.

Meduza podała, że ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy również obwód leningradzki i w wyniku uderzenia w port w Ust-Łudze wybuchł pożar. Gubernator tego obwodu Aleksandr Drozdienko napisał na Telegramie, że pożar już ugaszono i nikt nie został poszkodowany. Dodał, że w obwodzie strącono w nocy 54 ukraińskie drony.