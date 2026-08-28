„Te miesiące będą krytyczne”. Ostrzeżenie Donalda Tuska przed Rosją

RMF24

Premier Donald Tusk stwierdził, że są sygnały, iż Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, „zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie”. „Musimy być przygotowani na różne ewentualności (…), te najbliższe siedem, osiem miesięcy będzie krytyczne” – powiedział szef rządu podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

Premier Donald Tusk podczas piątkowego spotkania z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie został m.in. zapytany o wizytę dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie.

Ratcliffe odwiedził we wtorek Moskwę po to, by ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO - podał w środę dziennik „Wall Street Journal”. Według serwisu Politico ostrzeżenie dotyczyło ataku na państwa bałtyckie.

Nie mogę się za bardzo rozgadać, ale jesteśmy w stałym kontakcie z szefostwem CIA, więc nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii - odpowiedział Tusk.

Tusk: Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia

Zdaniem Tuska „w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji, ale nie musimy ukrywać tych najważniejszych spraw”.

Wiele tygodni temu powiedziałem w wywiadzie, chyba dla „Financial Times”, że istnieje realne zagrożenie, że Rosja zdecyduje się na jakąś poważną prowokację, albo nawet na ograniczony atak, na któreś z państw Traktatu. I usłyszałem od wielu komentatorów, że Tusk zwariował - mówił szef rządu.

Dobrze wiedziałem, co mówiłem. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, bo to nie jest związane tylko z wizytą szefa CIA w Moskwie, ale już od wielu tygodni te sygnały są też publicznie znane. Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie i że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe - przypomniał premier.

Tusk dodał, że „to nie są tajemnice, bo te rzeczy można rozpoznać”.

Są różne techniki rozpoznawania takich akcji, jak przygotowanie na przykład do mobilizacji. I w dość obiektywnych ocenach różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tys. żołnierzy. W sytuacji gospodarczej Rosji to jest gigantyczne przedsięwzięcie. Jak się domyślacie, oni mają być zmobilizowani nie dla akcji pokojowych - mówił szef rządu.

W związku z tym musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością te najbliższe siedem, osiem miesięcy będzie krytyczne - podkreślił premier.

Ważny moment w wojnie ukraińsko-rosyjskiej

Dodał, że „wojna ukraińsko-rosyjska jest w punkcie zwrotnym - to znaczy, któregoś dnia czujemy, że Ukraina zdobywa pewną strategiczną przewagę, dwa dni później okazuje się, że ryzyka jednak przegrania tej wojny są także bardzo realne”.

Ścisła integracja w ramach NATO, szczególnie Europa, Stany Zjednoczone i Polska, może tu odegrać kluczową rolę - podkreślił Tusk.

Dodał, że „może nie najlepsze jakieś wspomnienia między mną, a Donaldem Trumpem mogą odgrywać jakąś rolę, ale to dotyczy raczej takich interpersonalnych kwestii, natomiast Amerykanie traktują Polskę jako najbliższego sojusznika”.

Tusk zapewnił, że „będziemy robili wszystko i robimy wszystko, aby NATO nie było tylko na papierze, tylko faktyczne”. Jestem zdecydowanie zwolennikiem utrzymania jako najważniejszej zasady NATO tej zasady: jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego - podkreślił.

Gdyby Rosja zdecydowała się na zaatakowanie Estonii, to bylibyśmy kompletnie pozbawieni wyobraźni, szczególnie my Polacy, gdybyśmy powiedzieli, że na wszelki wypadek nie reagujemy. My musimy być w czołówce tych wszystkich, którzy będą mobilizowali NATO do natychmiastowych i twardych odpowiedzi, bo inaczej my będziemy następni w kolejce - mówił Tusk.

Powtórzył, że obecnie „Rosja jest potencjalnie agresorem wobec państw natowskich i musimy tu być absolutnie jak jedna pięść”.