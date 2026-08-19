"Szpital zapłacił część kary". Nowe fakty ws. zabiegu syna senatora

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Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się on bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych.

Szpital zapłaci karę, a potem spróbuje odzyskać pieniądze

Lecznica zapłaciła na razie połowę kwoty kary, bo NFZ zgodził się na rozłożenie jej na dwie raty. Druga część ma zostać zapłacona jeszcze w sierpniu.

Jak dowiedział się nasz reporter, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe.

Skandal, po którym KO wykluczyła senatora

Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. W tej sprawie trwa prokuratorskie śledztwo. Śledczy wykorzystują między innymi wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła nieprawidłowości.

Po tym, gdy ta sprawa została nagłośniona przez media (jako pierwsi zajęli się nią dziennikarze Wirtualnej Polski), senator Tomasz Lenz został w maju wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.

Jaką wersję wydarzeń przedstawił Lenz?

Senator Tomasz Lenz w wydanym 7 kwietnia oświadczeniu zapewnił, że zabieg u jego syna został wykonany „w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych”.

W kolejnym oświadczeniu, nagranym i umieszczonym w internecie, senator i jego żona powiedzieli, że „dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu”. Twierdzili, że dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał. Zapowiedzieli, że skierują do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i później to zrobili.

Tomasz Lenz urodził się 8 grudnia 1968 r. w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). W 2011 r. ukończył historię na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadził działalność gospodarczą w branży reklamowej i poligraficznej.

Lenz jest senatorem XI kadencji, a wcześniej był posłem na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W trakcie XI kadencji Senatu Lenz zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.