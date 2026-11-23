RMF24

Poseł KO Franciszek Sterczewski został zatrzymany na lotnisku Ben Guriona w Izraelu. Informację o tym zdarzeniu przekazał sam parlamentarzysta. Jak poinformował, ma zostać deportowany.

„Mam być deportowany”

„Jestem w delegacji parlamentarnej dokumentującej sytuację Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. Izraelskie władze odmówiły mi wjazdu i bezprawnie trzymają mnie od 14 godz. na lotnisku Ben Gurion, noc spędziłem w areszcie. Mam być za chwilę deportowany” – napisał na platformie X poseł KO Franciszek Sterczewski. Jak dodał, to próba cenzury i zastraszania.

W kolejnym wpisie napisał, że „prawdy o ludobójstwie w Gazie i czystce etnicznej na Zachodnim Brzegu nie uda Wam się ukryć”. Potem zwrócił się o wsparcie do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Czy można liczyć na wsparcie Radosława Sikorskiego? Czy polski rząd zgadza się na takie traktowanie Polaka i parlamentarzysty przez Izrael?” – pytał.

Na razie Radosław Sikorski nie zareagował na ten wpis.



Sterczewski już raz był deportowany z Izraela

Rok temu, w październiku, Franciszek Sterczewski wziął udział w inicjatywie Globalna Flotylla Sumud. W skład konwoju wchodziło ponad 470 osób z 47 państw. Celem misji było dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Izraelska marynarka wojenna przechwyciła flotyllę na wodach międzynarodowych, przejmując 42 statki i zatrzymując ich załogi. Uczestnicy zostali następnie deportowani do swoich krajów. Sterczewski odmówił poddania się dobrowolnej deportacji z Izraela. Po 6 dniach został zwolniony i deportowany do Grecji.

Po powrocie do Polski poseł Sterczewski wyraził rozczarowanie postawą szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Pytał m.in., dlaczego w czasie, kiedy uczestnicy Flotylli robili wszystko, żeby „zakończyć ludobójstwo”, zwrócić uwagę świata na to, co tam się dzieje, szef MSZ „bagatelizował sytuację”.

W trakcie trwania misji minister Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych sondę, w której pytał, czy państwo polskie powinno pokrywać koszty ewakuacji obywateli, którzy udają się w rejon wojny mimo ostrzeżeń. W odpowiedzi poseł Sterczewski podkreślił, że jako parlamentarzysta czuje obowiązek działania w miejscach, gdzie łamane są prawa człowieka.

Strefa Gazy jest niemal całkowicie zrujnowana po trwającej od trzech lat wojnie. Według lokalnych władz w wojnie zginęło ponad 74,5 tys. Palestyńczyków, a znaczna część ofiar to kobiety, dzieci i osoby starsze. Dane te są zasadniczo uznawane za wiarygodne przez ONZ.