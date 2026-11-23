Rada Mediów Narodowych to pięcioosobowy organ – zgodnie z ustawą – powołujący zarządy i rady nadzorcze w mediach publicznych. Obecnie większość w niej posiada koalicja rządząca – w jej skład wchodzi Wojciech Król (przewodniczący, do niedawna związany w Koalicją Obywatelską, obecnie przebywający w areszcie), Marek Rutka (KO), Robert Kwiatkowski (niegdyś związany z Nową Lewicą, obecnie z Nową Falą Profesor Senyszyn), a także Joanna Lichocka i Piotr Babinetz (oboje z Prawa i Sprawiedliwości).
Wkrótce – przynajmniej w teorii – może się to zmienić. 10 grudnia wygasa sześcioletnia kadencja Roberta Kwiatkowskiego. Jego następcę – zgodnie z ustawą o RMN – wskaże prezydent Karol Nawrocki spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa najliczniejsze kluby opozycyjne. Dziś jest to Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus. A to zmieniłoby większość w RMN – troje członków w pięcioosobowym organie związanych byłoby z obecną opozycją.
Nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji, kto będzie naszym kandydatem – mówi w rozmowie z RMF FM Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
W sejmowych kuluarach przewijało się jednak m.in. nazwisko Krzysztofa Czabańskiego, byłego przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, który został odwołany z rady przez Sejm w czerwcu 2024 r. Swojego kandydata nie wskazał jeszcze Rozwój Plus.
Mimo że wybór nowego członka RMN to uprawnienie prezydenta, pod postanowieniem głowy państwa musi znaleźć się kontrasygnata premiera. A na to – jak nieoficjalnie słyszymy – nie ma większych szans.
Donald Tusk nie pozwoli, aby rada znów zaczęła mu wierzgać. I tak sytuacja mediów publicznych jest dziś mocno niepewna. Brak kontrasygnaty zapewne otworzy kolejny front na linii prezydent-premier, ale nie ma co ryzykować – mówi nam rozmówca z rządu.
To oznacza dalszy paraliż RMN. Jak informowaliśmy w RMF FM, prace rady w ostatnich miesiącach i tak zostały mocno ograniczone w związku z prokuratorskimi zarzutami, które usłyszał przewodniczący Wojciech Król.
W ostatnim czasie RMN miała pochylić się nad powołaniem aktualnych składów rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, które – pomimo postawienia spółek w stan likwidacji – nadal nie są widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym. To jednak się nie udało.
Funkcjonowanie RMN tylko w 2025 roku kosztowało budżet państwa ponad 1,6 mln zł. Niemal 80 proc. stanowiły wynagrodzenia członków i pracowników RMN.