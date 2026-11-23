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Za nieco ponad dwa tygodnie wygaśnie kadencja Roberta Kwiatkowskiego w Radzie Mediów Narodowych. Jego następcę – zgodnie z ustawą – wskaże prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń RMF FM, wybór następcy Kwiatkowskiego może wywołać kolejny spór Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. „Pod postanowieniem prezydenta kontrasygnatę musi złożyć premier. Prezydent może o tym pomarzyć” – słyszymy w otoczeniu szefa rządu.

Rada Mediów Narodowych to pięcioosobowy organ – zgodnie z ustawą – powołujący zarządy i rady nadzorcze w mediach publicznych. Obecnie większość w niej posiada koalicja rządząca – w jej skład wchodzi Wojciech Król (przewodniczący, do niedawna związany w Koalicją Obywatelską, obecnie przebywający w areszcie), Marek Rutka (KO), Robert Kwiatkowski (niegdyś związany z Nową Lewicą, obecnie z Nową Falą Profesor Senyszyn), a także Joanna Lichocka i Piotr Babinetz (oboje z Prawa i Sprawiedliwości).

Wkrótce – przynajmniej w teorii – może się to zmienić. 10 grudnia wygasa sześcioletnia kadencja Roberta Kwiatkowskiego. Jego następcę – zgodnie z ustawą o RMN – wskaże prezydent Karol Nawrocki spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa najliczniejsze kluby opozycyjne. Dziś jest to Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Plus. A to zmieniłoby większość w RMN – troje członków w pięcioosobowym organie związanych byłoby z obecną opozycją.

Nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji, kto będzie naszym kandydatem – mówi w rozmowie z RMF FM Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

W sejmowych kuluarach przewijało się jednak m.in. nazwisko Krzysztofa Czabańskiego, byłego przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, który został odwołany z rady przez Sejm w czerwcu 2024 r. Swojego kandydata nie wskazał jeszcze Rozwój Plus.

Mimo że wybór nowego członka RMN to uprawnienie prezydenta, pod postanowieniem głowy państwa musi znaleźć się kontrasygnata premiera. A na to – jak nieoficjalnie słyszymy – nie ma większych szans.

Donald Tusk nie pozwoli, aby rada znów zaczęła mu wierzgać. I tak sytuacja mediów publicznych jest dziś mocno niepewna. Brak kontrasygnaty zapewne otworzy kolejny front na linii prezydent-premier, ale nie ma co ryzykować – mówi nam rozmówca z rządu.

To oznacza dalszy paraliż RMN. Jak informowaliśmy w RMF FM, prace rady w ostatnich miesiącach i tak zostały mocno ograniczone w związku z prokuratorskimi zarzutami, które usłyszał przewodniczący Wojciech Król.

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