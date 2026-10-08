Nowy sondaż. Sześć ugrupowań w Sejmie, Morawiecki ma powody do niepokoju

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W najnowszym październikowym sondażu poparcia partii politycznych, który przygotowała pracownia badawcza Opinia24, zdecydowanym liderem jest Koalicja Obywatelska, na którą głos chce oddać co trzeci Polak. Wzrost poparcia odnotowuje też Konfederacja. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 33,1 proc. wyborców - wynika z sondażu pracowni badawczej Opinia24.

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,3 proc., natomiast na trzecim Konfederacja z poparciem na poziomie 13,8 proc.

Na Konfederację Korony Polskiej swój głos oddałoby 7,6 proc. wyborców, na Lewicę 6,5 proc., a na Rozwój Plus 5,3 proc. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego po zwyżce do prawie 7 proc. spadło w ciągu miesiąca do poziomu pozwalającego z miminalnym zapasem przekroczyyć próg wyborczy.

Partia Razem, PSL i Polska 2050 musiałyby zostać poza Sejmem.

Razem mogłaby liczyć na 3,5 proc. głosów, Polska 2050 na 2,2 proc., PSL – 2 proc.

Poparcie dla partii politycznych, sondaż Opinia24. / materiały udostępnione

Preferencje partyjne, sondaż Opinia24 / materiały udostępnione

7,3 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie wzrosło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (o 1,7 p.p .) i Konfederacji (o 1,2 p.p .).

W październiku niemal trzy czwarte (73 proc.) Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Zdecydowanie gotowych do głosowania jest 50 proc. badanych, a kolejne 23 proc. deklaruje, że raczej weźmie udział w wyborach.

KO od sierpnia zyskuje

Wrześniowe wybory prezydenta Krakowa i dyskusje z nimi związane nie przełożyły się na wzrost zainteresowania potencjalnym głosowaniem w skali ogólnopolskiej. Zmniejszył się odsetek osób deklarujących w sposób zdecydowany chęć udziału w wyborach - komentuje Urszula Krassowska z pracowni Opinia24.

Najlepszy wynik ponownie osiągnęła Koalicja Obywatelska, która od sierpnia systematycznie zyskuje. PiS pozostaje stabilny – jego poparcie od kilku miesięcy oscyluje wokół 17 proc. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja, która, po wcześniejszym spadku, odbudowuje poparcie. Konfederacja Korony Polskiej osiąga natomiast wynik bardzo zbliżony do wrześniowego - komentuje Krassowska.

Wynik KO jest niewątpliwie powodem do zadowolenia dla największego ugrupowania rządzącego, ale sytuacja pozostałych partii tworzących koalicję jest znacznie trudniejsza. Lewica notuje kolejny spadek poparcia, natomiast Polska 2050 i PSL pozostają poniżej progu wyborczego. Oznacza to, że, mimo względnej stabilizacji głównych sił politycznych, układ wewnątrz obozu rządzącego nadal pozostaje słabym punktem – komentuje Urszula Krassowska.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–7 października na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków, techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI oraz wywiadów internetowych CAWI.