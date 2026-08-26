Nowy sondaż: Tak wyglądałoby starcie dwóch koalicji w wyborach do Sejmu. Wyraźna przewaga jednego bloku

Sondaż przed wyborami do Sejmu. Dwa bloki polityczne i wyraźna różnica
W opublikowanym w środę badaniu, respondentów zapytano, na kogo zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby starły się ze sobą dwie koalicje.
Na koalicję składającą się z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum i Partii Razem głos oddałoby 55 proc. badanych. Natomiast na koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Wolność i Niepodległość, Konfederacji Korony Polskiej i Rozwoju Plus swój głos oddałoby 43 proc. ankietowanych.
Na inną partię głos oddałoby 2 proc. uczestników badania - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
Politolog o możliwej koalicji. „Prawdopodobieństwo jest nikłe”
Prawdopodobieństwo starcia się dwóch takich bloków jest nikłe. Oczywiście system d’Hondta faworyzuje duże ugrupowania, ale dla mniejszych start w dużej koalicji oznacza utratę tożsamości na rzecz większego hegemona – ocenił w rozmowie z „SE” politolog Sergiusz Trzeciak.
Jak stwierdził, w przypadku bloku prawicowego utworzenie tak dużej koalicji jest nie do pomyślenia ze względu na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, które nie zgodzi się na koalicję z Grzegorzem Braunem.
Politolog przypomniał, że czym innym jest tworzenie koalicji rządowej po wyborach, a czym innym wspólnego bloku wyborczego. W przypadku koalicji rządowej pokusa objęcia władzy jest na tyle silna, że pojawia się znacznie większa skłonność do kompromisu i dogadywania się z ugrupowaniami, z którymi „niewiele nas łączy”. Z kolei start z jednej listy z tak różnorodnymi partnerami mógłby być całkowicie niezrozumiały dla wyborców - stwierdził.
Badanie wykonano 19 i 20 sierpnia na próbie 1001 dorosłych Polaków.