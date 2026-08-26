Nowy sondaż: Tak wyglądałoby starcie dwóch koalicji w wyborach do Sejmu. Wyraźna przewaga jednego bloku

RMF24

Dwie wielkie koalicje, jeden wyborczy pojedynek i wynik, który może zaskakiwać? Najnowszy sondaż pokazuje, jak mogłoby wyglądać starcie dwóch szerokich bloków przed wyborami do Sejmu. Różnica między nimi wynosi 12 punktów procentowych, ale za tymi liczbami kryje się znacznie więcej politycznych znaków zapytania.

Sondaż przed wyborami do Sejmu. Dwa bloki polityczne i wyraźna różnica

W opublikowanym w środę badaniu, respondentów zapytano, na kogo zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby starły się ze sobą dwie koalicje.

Na koalicję składającą się z Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unii Centrum i Partii Razem głos oddałoby 55 proc. badanych. Natomiast na koalicję Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Wolność i Niepodległość, Konfederacji Korony Polskiej i Rozwoju Plus swój głos oddałoby 43 proc. ankietowanych.

Na inną partię głos oddałoby 2 proc. uczestników badania - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Politolog o możliwej koalicji. „Prawdopodobieństwo jest nikłe”

Prawdopodobieństwo starcia się dwóch takich bloków jest nikłe. Oczywiście system d’Hondta faworyzuje duże ugrupowania, ale dla mniejszych start w dużej koalicji oznacza utratę tożsamości na rzecz większego hegemona – ocenił w rozmowie z „SE” politolog Sergiusz Trzeciak.

Jak stwierdził, w przypadku bloku prawicowego utworzenie tak dużej koalicji jest nie do pomyślenia ze względu na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, które nie zgodzi się na koalicję z Grzegorzem Braunem.

Politolog przypomniał, że czym innym jest tworzenie koalicji rządowej po wyborach, a czym innym wspólnego bloku wyborczego. W przypadku koalicji rządowej pokusa objęcia władzy jest na tyle silna, że pojawia się znacznie większa skłonność do kompromisu i dogadywania się z ugrupowaniami, z którymi „niewiele nas łączy”. Z kolei start z jednej listy z tak różnorodnymi partnerami mógłby być całkowicie niezrozumiały dla wyborców - stwierdził.

Badanie wykonano 19 i 20 sierpnia na próbie 1001 dorosłych Polaków.