Mateusz Morawiecki potwierdził, że chce być premierem. Wskazał, z kim widzi się w rządzie

RMF24

„Tak, chcę być premierem” - powiedział Mateusz Morawiecki w Polsat News, pytany, czy rozważa objęcie w przyszłości teki premiera. W programie „Gość Wydarzeń” mówił także o budowaniu zdolności koalicyjnej prawicy poprzez inicjatywę Rozwój Plus i wskazywał, z kim mógłby tworzyć przyszły rząd.

Były premier Mateusz Morawiecki, który ogłosił, że do 15 października powoła nową partię polityczną, w przyszłości ponownie chciałby stanąć na czele polskiego rządu. Pytany w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News o swoje polityczne ambicje, odpowiedział bez wahania. Tak, chcę być premierem - oświadczył Morawiecki.

Morawiecki o problemie PiS ze zdolnością koalicyjną

Polityk odniósł się również do zdolności koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem jest to problem, z którym ugrupowanie zmaga się od blisko dwóch dekad. W tym kontekście wskazał na wyniki wyborów parlamentarnych z 2007, 2015 i 2023 roku. Morawiecki przekonuje, że sposobem na zmianę tej sytuacji ma być inicjatywa Rozwój Plus. W jego ocenie nowe środowisko polityczne może pomóc prawicy przełamać izolację i zwiększyć jej zdolność do współpracy z innymi ugrupowaniami.

Posłowie PiS kłócą się z Morawieckim o pomieszczenia i stołki w Sejmie. „Chcą wyrzucić ich pod ścianę” Pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości a parlamentarzystami skupionymi w klubie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego trwają kłótnie dotyczące podziału sejmowych pomieszczeń i miejsc na sali plenarnej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper…

Poprzez powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus przełamujemy różne kordony sanitarne i pokazujemy zdolność koalicyjną, która może się okazać kluczowa w odsunięciu rządu Donalda Tuska od władzy - powiedział były premier.

Krzysztof Bosak w przyszłym rządzie? Morawiecki nie wyklucza

W rozmowie padło również pytanie o potencjalnych przyszłych koalicjantów. Morawiecki nie wykluczył współpracy z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.

Wyobrażam sobie taki scenariusz, że jesteśmy razem w rządzie. Jak najbardziej – stwierdził Morawiecki.

Utworzenie środowiska skupionego wokół Rozwoju Plus ma, według Morawieckiego, ułatwić rozmowy z potencjalnymi partnerami politycznymi.

Jacek Sasin poza gabinetem Morawieckiego

Zdecydowanie inaczej były premier odpowiedział na pytanie o Jacka Sasina. Morawiecki wykluczył możliwość powołania go na stanowisko wicepremiera. Dopytany, czy znalazłby dla Sasina jakiekolwiek miejsce w swoim przyszłym gabinecie, również odpowiedział jednoznacznie odmownie.

Nie, nie wziąłbym (go) zdecydowanie – zadeklarował.

Z najnowszego sondażu wynika, że kluczową rolę przy budowaniu nowej większości w Sejmie może odegrać Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.