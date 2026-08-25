Mateusz Morawiecki potwierdził, że chce być premierem. Wskazał, z kim widzi się w rządzie

Były premier Mateusz Morawiecki, który ogłosił, że do 15 października powoła nową partię polityczną, w przyszłości ponownie chciałby stanąć na czele polskiego rządu. Pytany w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News o swoje polityczne ambicje, odpowiedział bez wahania. Tak, chcę być premierem - oświadczył Morawiecki.
Morawiecki o problemie PiS ze zdolnością koalicyjną
Poprzez powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus przełamujemy różne kordony sanitarne i pokazujemy zdolność koalicyjną, która może się okazać kluczowa w odsunięciu rządu Donalda Tuska od władzy - powiedział były premier.
Krzysztof Bosak w przyszłym rządzie? Morawiecki nie wyklucza
W rozmowie padło również pytanie o potencjalnych przyszłych koalicjantów. Morawiecki nie wykluczył współpracy z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.
Wyobrażam sobie taki scenariusz, że jesteśmy razem w rządzie. Jak najbardziej – stwierdził Morawiecki.
Utworzenie środowiska skupionego wokół Rozwoju Plus ma, według Morawieckiego, ułatwić rozmowy z potencjalnymi partnerami politycznymi.
Jacek Sasin poza gabinetem Morawieckiego
Zdecydowanie inaczej były premier odpowiedział na pytanie o Jacka Sasina. Morawiecki wykluczył możliwość powołania go na stanowisko wicepremiera. Dopytany, czy znalazłby dla Sasina jakiekolwiek miejsce w swoim przyszłym gabinecie, również odpowiedział jednoznacznie odmownie.
Nie, nie wziąłbym (go) zdecydowanie – zadeklarował.
Z najnowszego sondażu wynika, że kluczową rolę przy budowaniu nowej większości w Sejmie może odegrać Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.